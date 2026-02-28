全球創業環境調查！台灣拿下第2名 AI解決意識、永續優先性「極優」

全球創業觀察（GEM）27日發布「2025/2026全球報告」，台灣拿下第2名，僅次於阿拉伯聯合大公國，南韓名列第8，日本第17名，經濟部中小及新創企業署28日表示，台灣整體創業環境已躍升世界頂尖水準，反映政府長期推動創新創業政策逐步展現成果。

經濟部中企署指出，GEM是國際間觀察各國創業環境的重要指標，評比53個經濟體，第1名是阿拉伯聯合大公國，第2名是台灣，第3名至第5名依序為：沙烏地阿拉伯、立陶宛與印度；亞洲主要國家南韓名列第8，日本第17，而美國列第20名，德國則是第24名。

中企署說明，本次分項評比中，台灣在「政府政策與行政制度」、「商業與專業服務支援」以及「實體基礎建設」等3項指標名列前茅，顯示我國在政策支持效率、專業服務量能與基礎建設完善度方面具高度國際競爭力。

從創業者結構來看，台灣創業族群呈現穩健成熟的特色，35至64歲創業者占比超過三分之二，中企署表示，這些創業者多具備產業經驗與技術基礎，能有效提升新創企業的成功率與長期發展潛力，經濟部近年透過創業輔導、產業鏈媒合及企業轉型支持措施，鼓勵具經驗人才投入創業，也促成企業內創新與第二次創業風潮。

報告指出台灣在「AI解決方案意識」及「企業永續優先性」兩項指標，與阿拉伯聯合大公國、挪威及瑞典並列全球僅有的4個「極優（Excellent）」經濟體，顯示台灣企業對AI應用及永續發展的重視程度已達世界領先水準。

中企署表示，面對全球供應鏈重組與地緣政治挑戰，台灣在此次評比名列全球第二，代表我國已建立極具韌性的創業生態系，未來將持續打造「創新創業雨林生態系」，從擴大資金動能、優化法規與投資環境、強化國際合作與市場鏈結等面向，協助企業提升研發與技術能量，並結合國發基金及民間創投資源，完善各階段的資金支持體系。