美伊爆衝突 凱基揭「最差情境」：對金融市場衝擊將難以估計

凱基投顧針對美伊開戰發布最新研究指出，情境分析為：(1)若伊朗願意放軟姿態接受美國提出的核協議或許還有和緩空間；(2)若戰爭迅速結束，何梅尼政權終結，那整體市場的影響也不至太大；最差的情境是(3)若伊朗強硬回擊並封鎖荷姆茲海峽，演變為長期戰爭，油價竄升至百元所引起總經、金融市場的衝擊將難以估計。建議投資人短期保守操作，中長期觀察戰爭是否受控，再行決策。

凱基投顧指這事件對金融市場影響：

一、股市：

美股過去幾個交易日已經出現回調，道瓊指數回落至 49,400 點以下，標普 500 與那斯達克亦出現修正，反映市場對不確定性的恐懼，留意評價已相對高檔之市場或板塊。

二、債市：

私募信貸流動性問題可能因戰爭爆發而惡化，全球信貸環境將變得極度緊縮。美債短期會受惠避險需求，利率下降，但後續還是會回歸基本面，不影響中長期的趨勢。

三、匯市：

整體匯率影響不大，惟避險情緒可能使美元短線偏強。

四、原油：

美伊談判破裂，將使油價上行風險竄升。分情境看，若戰爭迅速終結，油價將短線竄高(布蘭特原油：78-80 美元/桶)，並快速回落；若演變為長期戰爭，荷姆茲海峽遭伊朗封鎖，油輪無法進出，供應大量中斷風險將使布蘭特油價竄升至 90 美元/桶上方，油價失控將外溢至其他金融資產。

五、黃金：

美伊戰爭下的優質資產，無論短期或長期，貴金屬均具配置價值。

凱基投顧表示，這次戰爭較2025年6月行動更為嚴重，2025年目的是摧毀伊朗核設施，這次目的可能是尋求伊朗內部的政權更替。後續須留意伊朗的最新動向。