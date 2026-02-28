全面調漲國內天然氣售價平均漲3％ 中油：家庭支出月增7元

中油28日宣布3月國內各類用戶的天然氣價平均調漲3％，中油指出，由於國際市場天然氣需求大增，且歐洲及亞洲國家回補庫存，導致全球LNG（液化天然氣）價格上漲；國內天然氣價調漲3％對一般家庭用戶而言，每月支出增加5～7元。

中油說明，近期受歐美及東北亞低溫影響，國際市場天然氣需求大增，且因歐洲天然氣存量偏低，歐洲與亞洲國家競相爭購天然氣現貨以回補庫存，帶動全球LNG價格上漲，導致整體進口氣源成本提高，

中油表示，為適度反映氣源成本，115年3月各類用戶天然氣價格平均調漲3%，同時強調此次調整並未完全反映成本，中油吸收了部分未調足部分的成本。

中油強調，為配合政府穩定物價政策，民生用戶天然氣價格自110年6月迄今持續4年半吸收部分價差，已有效緩和國際油氣價格波動對國內民生物價的衝擊。以3月平均調整3％估算，以一般家庭月均用氣量計算，每月支出微增約5～7元，民生用戶天然氣價格仍遠低於成本。