Al時代來臨 企業反陷矛盾困局？專家預警：恐掀集體「安靜離職」2.0版

每年年初正是各大企業檢視新一年的戰略部署規劃，而2026年被許多專家預言為「AI實用元年」，原本該是企業應用AI精準布陣、開拓新市場的時刻，但許多主管會議裡，卻蔓延著一股難以名狀的違和感，流程自動化了，理應效率可以達標，但為什麼人員管理並沒有簡化？

譽耀科學溝通發展創辦人許家豪博士指出，這個現象揭示了一個弔詭的趨勢：組織的「數位思維」越趨扎實，內部的「信任地基」卻越顯空洞，越來越多的企業組織，正陷入一種「高效率、低認同」的矛盾困局。

這種矛盾困局並非源於工作量過載，而是一種人在團體組織中，因缺乏信任後，為求自保而產生的「理性計算的集體收縮行為」。在2025年數位轉型浪潮中，多數企業成功將AI嵌入日常營運，從績效預測到資源分配，演算法接管了決策的「骨架」。

然而，當管理行為被過度系統化，員工與組織間原本存在的緩衝地帶：那些基於人性、理解與彈性的溝通，正被冷冰冰的數據指令強行抹平。

許家豪表示，當員工意識到自己的價值能被AI精準量化，甚至被系統判定為可替換的「參數」時，大腦會自動啟動生存防禦機制。這種心理反應表現為：減少主動承諾、放棄風險承擔、轉而採取「不出錢即可」的保守行動；這種集體的「安靜離職」2.0版，不再是工作態度的消極，而是對一個缺乏溫度、高度透明監測環境的自保策略。

「信任並非情緒層面的附加價值，而是組織中影響決策速度最重要的隱形成本」許家豪說，過去，優秀的中階主管扮演著「緩衝墊」的角色，能將高層生冷的指令轉化為團隊可理解、具意義的行動指南。

但在AI高度介入的2026年，許多管理行為淪為「系統傳聲筒」。當調薪、考績甚至異動，背後的依據全是AI判斷出的「最優解」，且主管無法提供數據之外的合理解釋時，員工會產生強烈的不被理解感與不安全感。一旦環境變得不可預期、人際連結被流程取代，員工對組織的心理投入便會系統性下降，最終反映在轉職潮中毫不猶豫的轉身離開。

許家豪也分享了這幾年在企業中的觀察，許多企業在轉型中造成信任流失的影響，往往具有延遲性，它未必會立即反映在營收或KPI上，卻會以「組織摩擦力」的形式逐步累積。

決策層級上移：基層不再主動判斷，事事需向上確認；溝通成本激增：為規避系統風險，跨部門合作流於繁雜的行政核銷；中階主管倦意：主管不僅要盯AI流程，更得承擔過量且難以量化的情緒修補勞動。

許家豪表示，時序進入2026年，企業的競爭力已不再取決於自動化程度的多寡，而在於「填補人心距離」的能力。未来一年，隨著AI劇烈的普及化，最昂貴的管理資產肯定會轉向是，能將冰冷精算的數位指令，轉譯成具備「心理安全感」的對話。

過往每年年後的離職潮，被視為如同潮水變換的市場替換機制，但發生在AI實用元年時，反而是一道預警，它提醒管理者們：AI可以優化通往目標的航線，但只有穩定的信任關係，能讓這艘船上的水手在變動中願意與公司共存。