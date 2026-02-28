國際市場需求大增…3月天然氣平均漲3% 家庭每月支出微增5到7元

台灣中油今天表示，國際市場天然氣需求大增，全球液化天然氣（LNG）價格上漲，為適度反映氣源成本，今年3月各類用戶天然氣價格平均調漲3%，以一般家庭月均用氣量計算，每月支出微增約新台幣5到7元，民生用戶天然氣價格仍遠低於成本。

台灣中油公司今天宣布，近期受歐美及東北亞低溫影響，國際市場天然氣需求大增；且因歐洲天然氣存量偏低，歐洲與亞洲國家競相爭購天然氣現貨以回補庫存，帶動全球液化天然氣（LNG）價格上漲，致整體進口氣源成本提高。

為適度反映氣源成本，中油表示，今年3月各類用戶天然氣價格平均調漲3%，此次調整並未完全反映成本，未調足部分由中油吸收。

中油表示，為配合政府穩定物價政策，民生用戶天然氣價格自2021年6月迄今持續4年半吸收部分價差，已有效緩和國際油氣價格波動對國內民生物價的衝擊。此次平均調整3%經估算，以一般家庭月均用氣量計算，每月支出微增約5到7元，民生用戶天然氣價格仍遠低於成本。

此次氣價雖因應國際回補庫存趨勢微幅調整，中油將持續掌握國際油氣市場動態，未來仍以穩定物價為前提，在兼顧公司穩健經營同時配合政策下審慎檢視氣價及吸收補貼金額。