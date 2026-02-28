彭啓明拜會國際頂尖團隊與荷蘭學者 推動永續城市韌性跨國合作

環境部長彭啓明近日率資源循環署賴瑩瑩署長赴歐進行雙邊會議，並分別與國際知名低碳循環建築設計專家（如MVRDV、Superuse等）及荷蘭瓦赫寧恩大學代表展開深度交流。本次聚焦「推動永續建築與城市轉型」、「食品廢棄物管理」兩大核心議題。會中不僅成功向國際展現台灣對於環境永續價值的高度重視，雙方更達成具體共識，將啟動實質跨國合作，為台灣邁向淨零排放與循環經濟注入國際創新動能。

彭啓明與荷蘭著名的MVRDV建築事務所深入探討永續建築設計、碳預算管理以及數位雙生（Digital Twin）技術在城市規劃的應用。彭部長另於會中分享，因應越來越高溫的都市，城市樹木管理的重要性，將結合私部門資源推動企業認養樹木，並優先於都會區實施。MVRDV團隊對台灣推動城市生態的決心表達高度肯定。

彭啓明邀請MVRDV副總監Sanne van der Burgh來台，協助台灣政府導入數位雙生技術與iTree等生態效益量化工具，以非傳統方式推動環境教育與公眾參與。此外，雙方也將針對建築廢棄物循環利用及鄰避（NIMBY）設施轉型（例如將焚化爐改造為具備文化或社會功能的公共空間）進行經驗交流，推動城市韌性與生態棲地設計。

環境部指出，彭啓明此行特別前往位於鹿特丹的循環經濟實驗基地「Blue City」。該基地由舊游泳池改造而成，目前已吸引約50家循環經濟企業進駐。