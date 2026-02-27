聽新聞
券商資金吃緊 到處「找錢」

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

股市成交量暴增，單日市場成交量更已破兆元，對券商業務大有挹注，但令人出乎意料的是，券商喜獲業務的同時，竟然也拉起警報。因為資本額和現金已不夠用，不少券商正面臨兩大財務的迫切性，一是增資，二是調度資金。

業界人士透露，券商為了籌措更多能拿來融資給客戶買股的現金，現已成為票券公司發行商業本票（ＣＰ）的頭號大戶，由於票券公司發行ＣＰ都有行業別和公司別的風控上限，現在各大票券公司能為券商發行ＣＰ額度已被塞爆，券商開始轉向銀行調更多頭寸。

此外，金控旗下的券商，積極向金控爭取減少現金上繳額度，甚至直接請求金控給予現金增資。

券商為何需要調度資金？一方面和融資券有關，另一方面則是「不限用途的款項借貸」導致。

績優權值股的股價愈來愈高，尤以台積電為代表，很多股民是用融資或貸款方式來買台積電，這也使得券商不但業務量大增，甚至資金供不應求，必須向銀行進行拆款，或是找票券商發行ＣＰ作資金調度；至於資本適足率，除了經紀業務量擴張，券商自營部大舉加碼對台股的投資，也會吃掉資本，使資本適足率也拉起警報。

業界高層指出，由於向券商借款的速度，比向銀行借款速度更快，甚至一天就能借到，所以近一年來業務量暴增，也反映出民眾向券商的融資買股需求。

