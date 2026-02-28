韓國新創調查報告 台灣創業環境 全球第二

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

最新報告顯示，台灣創業環境在全球評比的53個經濟體中，排名第二，僅次於榜首阿拉伯聯合大公國，比美國、日本及德國等已開發國家還高。

韓國新創企業與創業發展院（KISED）27日公布「2025年全球創業觀察」（GEM）調查報告，是由英國非營利研究團體「全球創業研究協會」（GERA）所做的年度調查，今年針對53個經濟體進行兩種調查，包括在每個經濟體隨機抽樣至少2,000位成人進行的成年人口調查（APS），以及在每個經濟體挑選至少36位專家的各國專家調查（NES），從而計算出13項創業架構情勢分數，評估各國創業環境的支持度與創業活動的熱絡程度，再簡單平均計算出全國創業情境指數（NECI），進行排名。

報告顯示，在滿分10分裡，阿聯以7分連續第五年掄元，被評為環境最支持開創新事業的國家，台灣以6.5分居次，第三到五名分別是沙烏地阿拉伯、立陶宛以及印度。南韓排名第八，瑞典和芬蘭分居第九與第十，日本名列第17，擁有成熟創投生態系的美國位居第20，德國排第24。

報告在描述台灣發展的章節指出，台灣當局去年推出好幾項計畫與修正案強化創業環境，包括「亞洲矽谷3.0」與「AI新十大建設」等，國發基金也引導民間資本投入人工智慧（AI）新創、綠色成長、淨零產業及智慧機器人等領域。

報告在評估台灣2025年創業活動指出，雖然台灣的創業意識、信心及機會認知相對溫和，僅不到三分之一受訪成人認為自己擁有創立事業的技能和經驗，但有意在未來三年創業的受訪者比率已升高到五分之一，高於2024年的八分之一。去年實際創立或經營新事業的受訪者占比也倍增，從2024年的略高於5%提高到10%。

韓國新創調查報告 台灣創業環境 全球第二

最新報告顯示，台灣創業環境在全球評比的53個經濟體中，排名第二，僅次於榜首阿拉伯聯合大公國，比美國、日本及德國等已開發國...

