世棒經典賽將開打 引爆百億商機

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將於3月5日在日本東京巨蛋正式點燃戰火，國內民眾對棒球關注再掀狂熱，通路業界推估最少衍生百億元的球賽商機，統一超（2912）、全家等五大零售通路業者瞄準商機，各自出招推出周邊商品拚來客數增加，進一步推升業績成長，推估最少帶動3月業績攀升兩到三成。

棒球是國人最喜歡的運動活動，所衍生的運動行銷商機就非常龐大，所蘊含的商業潛力在近年來不斷攀新高，國內大型通路業者指出，現代觀賽模式已從單純的體育競技演變為全方位的體驗經濟。隨著WBC將至，各大通路業者透過強化餐飲選擇、限定主題店與周邊商品開發，能有效延伸球迷的消費力。

零售業搶2026年世界棒球經典賽商機

統一企業作為生活產業龍頭，全力提供更「多元化商品」，統一長期挺棒球運動，成立的統一獅球隊近年比賽表現都成為國內的熱門議題；統一超旗下7-ELEVEN推出限定主題店、茶飲、棒球周邊商品、鮮食、優惠活動等五大主題，業績有望達雙位數成長。

國內其餘通路業者也都瞄準運動商機，全家推出「2026 WBC經典在全家」系列活動，有望帶動會員數與業績雙成長；OKmart推出棒球應援加碼活動搭上連假商機，估計帶動業績成長兩到三成；另外，全聯與大全聯推出應援福利券；家樂福則推出應援烘焙新品搶市。

東方線上分析消費行為發現，球場內的二次消費潛力驚人。調查指出，有九成球迷會在球場內產生額外消費，其中有一成的人單次消費金額達到3,000元以上。

統一超觀察，每逢運動賽事推出優惠，即可帶動相關類別業績成長一至兩成，並提升會員貢獻成長逾三成。

7-ELEVEN為球迷打造沉浸式消費體驗，結合全店資源推出限定主題店、茶飲、棒球周邊商品、鮮食、優惠活動等五大「加油主題」支持賽事，同步推出眾多經典球衣、球帽、法批等周邊商品限期預購，並於大巨蛋周邊「巨蛋門市」打造期間限定「棒球主題店」，期望挹注3月業績成長。

全家表示，作為本次WBC賽事官方指定合作夥伴，即日起推出「2026 WBC經典在全家」系列活動，將20款人氣商品換上聯名包裝，更祭出全店滿額贈「官方授權金屬鑰匙圈」、「寶特瓶束口袋」等系列活動，有望帶動會員數與業績雙成長。

OKmart搶搭全民應援氛圍，推出「OK CAFE挺經典賽應援活動」，搭上228連假商機，OKmart預估全台門市來客人潮可望較平日成長約兩至三成，帶動即食鮮食與現煮咖啡等即飲即食品類需求同步升溫，相關業績預估成長約兩成。