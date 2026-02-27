台中LNG廠海外擴建計畫危及中華白海豚？中油承諾4件事

中油「台中液化天然氣廠海外擴建（四期）」計畫在台中港區範圍的新生地，分階段增建8座18萬公秉地上型LNG儲槽及1600公噸/時的氣化設施，27日舉辦地方說明會，遭環團現場抗議，指控政府帶頭在中華白海豚棲地興建設施，加速物種滅絕速度。

中油表示，計畫開發寬度距岸線約570公尺並位於水深10公尺範圍內，承諾開發階段將遵守環境影響評估法及野生動物保育法等相關法規，工程階段也會進行迴避及減輕措施，同時劃設警戒區，並派員監看及配合進行水下噪音監測，透過環境監測及工程技術等方式，將對白海豚的影響降到最低。

中油指出，為配合中、北部燃煤電廠加速汰換為高效能燃氣機組，以及工業用戶燃煤轉燃氣，計畫在台中港區範圍的新生地，分階段增建8座18萬公秉地上型LNG儲槽及1600公噸/時的氣化設施，提升台中廠天然氣供應能力。

目前中油正依環境影響評估法進行相關評估工作，並將評估成果編製為「環境影響說明書」送環境部審查，中油表示，未來如獲審查通過，將據以執行各項環境保護對策及環境監測計畫，以維護計畫地區現有生態環境。

針對中華白海豚野生動物重要棲息環境，中油已委託國內專家學者進行水下聲學監測及海上目視調查，開發時，碼頭施工打樁作業將選擇適當的打樁機具及工法，並於打樁範圍周邊設置污濁防制設施或氣泡幕等防制措施。

在打樁作業期間劃設警戒區並派員監看，警戒區範圍至少連續30分鐘無鯨豚活動，才可進行打樁，同時於距打樁作業處750公尺範圍內進行水下噪音監測，監測打樁時噪音不得超過水下聲曝值160分貝，以防止鯨豚聽力受損。