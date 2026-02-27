中油：台中廠四期擴建計畫 盼保育與能源轉型雙贏

台灣中油公司配合國家能源轉型政策，推動台中液化天然氣廠港外擴建（四期）計畫。環團憂心工程影響中華白海豚生態，中油今天發布新聞稿指出，開發階段將遵守環境影響評估法及野生動物保育法等相關法規，將影響降至最低，落實生態與經濟共榮的目標。

台灣中油為了促進中、北部燃煤電廠加速汰換為高效能燃氣機組及工業用戶燃煤轉燃氣，自源頭有效改善環境品質，台中液化天然氣廠港外擴建（四期）計畫於台中港區範圍的新生地，分階段增建8座18萬公秉地上型LNG儲槽及1600公噸/時的氣化設施，提升台中廠天然氣供應能力。

目前台灣中油正依環境影響評估法進行相關評估工作，並將評估成果編製為「環境影響說明書」送環境部審查，未來如果審查通過，中油將據以執行各項環境保護對策及環境監測計畫，維護計畫地區現有生態環境。

中油今天上午舉辦「台中液化天然氣廠港外擴建（四期）計畫環境影響說明書公開會議」，會中針對外界憂心的中華白海豚議題提出說明，

中油表示，十分重視中華白海豚的棲息環境，已委託國內專家學者進行水下聲學監測及海上目視調查，開發過程除了遵循規範，針對碼頭施工打樁作業也將選擇適當的打樁機具及工法，並於打樁範圍周邊設置污濁防制設施或氣泡幕等最佳防制措施。

打樁作業期間，將劃設警戒區並派員監看，警戒區範圍至少連續30分鐘無鯨豚活動，方可進行打樁，同時於距打樁作業處750公尺範圍內，進行水下噪音監測，監測打樁時噪音不得超過水下聲曝值160分貝，防止鯨豚聽力受損。另外，也會加強施工及營運人員生態保育宣導及持續監測工作。

中油重申，台中液化天然氣廠港外擴建（四期）計畫是國家淨零轉型政策，也是強化國內天然氣供應韌性的關鍵基礎設施，將持續秉持公開透明的原則，與社會各界溝通並凝聚共識，希望在確保能源轉型及穩定供氣的同時，守護白海豚生態，達成環境永續與經濟發展雙贏。