快訊

蔡依林炒熱布拉格航線 航空公司賣給你更多情緒價值

金主愛站C位、金正恩下樓走側邊！閱兵強化金氏王朝接班布局

經典賽／交流賽打線出爐！古林睿煬戰火腿 宋晟睿先發首棒

美股漲跌互見 四項利多支撐美股前景

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

美股四大指數漲跌互見，僅道瓊指數上漲17.05點或0.03%，收49,499.19點；其餘如S&P 500指數跌37.27點或0.54%，收6,908.85點；NASDAQ指數跌273.69點或1.18%，收22,878.38點；費城半導體指數跌270.17點或3.19%，收8,197.25點。

美盛銳思美國小型公司機會基金經理人吉姆‧斯托菲爾（Jim Stoeffel）表示，即使市場再次出現波動，但預期當前主要驅動因素仍將持續存在，近期的投資主題包含美國再工業化、電氣化、AI，都處於各自的早期階段，還持續看到許多小微型股企業存在有吸引力的競爭地位以及持久的長期增長機會，估值相對於羅素1000指數也很有吸引力，這為潛在的長期表現鋪平了道路。

富蘭克林證券投顧指出，在川普政府積極推動親商政策下，對於嗅覺敏銳的企業（特別是製造商或出口商)而言將非常有利，首先，《大而美法案》減稅項目有望在秋季開始發酵並支撐消費支出；第二，《大而美法案》的投資獎勵也會刺激企業加碼投資美國，搭配「放鬆監管」措施，將加速企業赴美投資的審核流程，讓企業能更快回收投資成本；第三，川普政府陸續與多國談定貿易協議，其中，包含美國商品出口至日本、韓國、歐洲、部分東南亞國家免關稅，這使美國企業具備獨特優勢，若再加上第四點的弱勢美元，將進一步提高美國商品出口競爭力。

事實上，美國總川普近日便提及強勢美元雖好聽，但較弱的貨幣更有利美國製造商、出口商，故更可能希望看到美元貶值，綜合上述四點，再加上聯準會有望重新開啟降息周期以及美國仍是AI領頭羊，包含Grok 4、Gemini 2.5 pro、GPT-5等領先AI模型均在人類最後測驗（HLE）、ARC-AGI-2中展現出堅強實力，通用AI（AGI）的雛型正逐漸浮現，也讓科學界愈來愈期待未來兩年的AI發展並幫助推升生產力，長線來看，持續看好美國經濟與美股前景。

美國經濟 AI

延伸閱讀

美政府隱瞞川普早年被控猥褻未成年人？ 疑點重重未被採信

希拉蕊出席艾普斯坦案聽證會 點名川普應出面作證

就市論勢／ABF、半導體設備 看俏

川普IEEPA關稅鬧劇糗大了 索回退款的陸企可能笑到最後

相關新聞

AI太旺出口狂飆 主計總處估115年超額儲蓄衝破8兆元

人工智慧（AI）狂潮來襲，台灣半導體、資通訊產業受惠，出口屢創新高。根據主計總處最新預測，在去年的高基期之下，115年經...

受惠AI出口動能 超額儲蓄將破8兆

受惠於人工智慧（ＡＩ）等高階伺服器出口動能強勁，主計總處發布最新經濟預測，今年我國超額儲蓄將首度突破八兆元大關，達到八點...

製造業產值超越20兆

出口從去年旺到今年，主計總處預估，在AI拉抬下，今年出口可望衝破7,831億美元，年增超過二成二。經濟部昨（26）日公布...

財產申報大公開 總統理財 青睞基金

監察院昨（26）日公布最新一期廉政專刊，揭露賴清德總統最新財產申報。整體而言，總統投資青睞基金，較前次申報相比，新購入富...

風電3-3選商 蘿蔔、棒子齊下 預計第1季拍板

經濟部昨（26）日說明離岸風電區塊開發3-3期選商機制草案，明確獎勵機制，在達成提早完工併網等條件下，售電期間可延長最多...

離岸風電3-3期選商機制將拍板 祭「扣分制」嚴審實績

綠能開發進程邁向新階段。經濟部長龔明鑫表示，離岸風電區塊開發第三期選商機制規劃，引進更明確的評分與扣分機制，避免選商淪為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。