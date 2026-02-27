AI太旺出口狂飆 主計總處估115年超額儲蓄衝破8兆元

人工智慧（AI）狂潮來襲，台灣半導體、資通訊產業受惠，出口屢創新高。根據主計總處最新預測，在去年的高基期之下，115年經濟成長率仍有7.71%的亮眼表現，但龐大經常帳順差也讓今年超額儲蓄衝破新台幣8兆元大關，超額儲蓄率跳升至26.03%，雙雙改寫新高。

儲蓄與投資差額又被稱為「超額儲蓄」，近年規模持續擴增，109年首破3兆元後，113年向上衝破4兆元，並持續加速，114年突破5兆元，主計總處估115年將直接衝破8兆元大關，升至8兆4603億元。

主計總處解釋，AI強勁需求超乎預期，且主要雲端服務業者（CSP）大幅擴增AI相關資本支出，對台灣半導體及資通產品需求持續強勁，均有助出口規模持續擴增，推升經常帳順差。

而從國民所得會計恆等式觀點，經常帳順差與超額儲蓄是一體兩面；經常帳順差規模擴大，超額儲蓄也會增加。

儘管外界慣以閒置資金的角度看待超額儲蓄，主計總處多次說明，近年AI熱潮來襲，出口屢創新高，國內投資也同步成長，不宜以超額儲蓄規模擴大，意味投資動能不足的方式解讀。

主計總處官員指出，AI需求除了拉動出口，半導體領導廠商為了舒緩供不應求瓶頸，加快在台建廠速度或優化跨製程產能，增加高階產品產量，相關封測與記憶體業者因應市場需求調高在國內資本支出，均激勵投資動能。

從數據來看，國內投資毛額114年突破7兆元大關，主計總處預估115年續升至7兆8211億元，顯示廠商投資腳步並未停歇。