強調打詐決心！Meta 發動跨國訴訟控告四家涉詐廣告商

Meta積極偵測並瓦解網路詐騙與犯罪行為，進一步透過法律行動打擊濫用平台服務的詐騙集團。Meta宣布，已對位於中國大陸、越南與巴西共四家假冒名人與品牌的詐騙廣告商提起訴訟，並向八家宣稱可規避Meta政策執行系統的行銷顧問公司發出警告信函（cease and desist letters）。

除了法律行動，Meta亦採取多項技術措施，包括暫停付款方式、停用相關帳號、封鎖詐騙網域，並與產業夥伴共享情資以強化防線。Ｍeta以此行動傳達明確訊息，任何在Meta平台上企圖利用與欺騙他人的行為，都將被追究責任。

目前詐騙集團經常濫用名人的照片，誘導大眾點擊導向詐騙網站的廣告，並要求大眾提供個人資訊或匯款。為了打擊這些假冒名人的詐騙廣告，Meta導入「臉部辨識技術」，透過這項措施目前已涵蓋全球超過50萬名人，讓他們的照片免於被濫用在詐騙廣告上。

同時，Meta宣布對採用這類手法的詐騙廣告商提起訴訟，包含位於中國的深圳云钲科技有限公司（Shenzhen Yunzheng Technology Co., Ltd）運用Facebook與Instagram廣告鎖定日本、美國等用戶，採取「名人誘餌」手法，誘使大眾加入虛假的投資群組。

Meta也提告位於巴西的詐騙廣告主Vitor Lourenço de Souza和Milena Luciani Sanchez，使用變造的名人影像和聲音來推廣詐欺性醫療保健產品；以及同屬單一詐騙集團的B&B Suplementos e Cosméticos Ltda.（Brites Corp）、Brites Academia de Treinamento Ltda.、Daniel de Brites Macieira Cordeiro和José Victor de Brites Chaves de Araújo，該集團利用一位知名醫生的深偽技術，宣傳未經監管核准的醫療保健產品，並銷售相同手法的教學課程。

Meta強調，持續打擊假冒名人的詐騙廣告，並建立產品功能，保護個人帳號與合規的廣告主，共同對抗詐騙。

Meta正在改善檢測「偽裝」（cloaking）的方法，這類惡意手法干擾審核過程判斷的結果，讓廣告在審查系統中顯示合規的內容，通過審查後向大眾呈現截然不同的版本。Meta導入AI協助分析此類惡意偽裝技術，更有效地檢測那些導向有害的詐騙網站的廣告。這些工具更幫助Meta在審查廣告的過程中，更快速地拒絕這些廣告，並在有人檢舉可疑的惡意廣告時更迅速採取行動。

Meta對使用偽裝技術繞過Meta廣告審查流程的越南廠商Lý Văn Lâm提起訴訟。這名越南詐騙廣告商的手法為「訂閱詐騙」（subscription fraud），這類廣告以低價購買知名品牌（如Longchamp）折扣商品為誘因，吸引消費者填寫問卷。受害者在「購物」過程中輸入信用卡資訊後，不僅未收到商品，信用卡後續也將被未經授權的消費連續扣款。Meta的團隊與Longchamp密切合作，調查並阻止平台上的相關詐騙。

Longchamp表示，對非法行為（例如仿冒或利用品牌名義詐騙）「零容忍」，持續投入大量資源打擊線上與線下的非法行為。唯有利害關係人緊密合作，包含中介服務者，才能有效遏止詐騙。Maison Longchamp樂見Meta採取行動並與之合作。

Meta近期向八家濫用服務的前Meta商業合作夥伴（Meta Business Partners）發出警告信函，這些服務包括虛假的「解除帳號限制」，甚至是出租廣告帳號的權限，幫助客戶規避Meta的執行系統。若這些公司不遵守相關規範，Meta將考慮採取進一步的法律行動，包含訴訟。為了打擊未來的此類濫用行為並保護Meta平台的安全性，Meta也進一步審查商業合作夥伴生態系統，並積極調整檢視商業合作夥伴關係的方式。

Meta強調，持續強化偵測與執行技術，建構多層次防詐策略，包括以自動化技術守護社群安全、瓦解詐騙集團網絡，並深化跨產業合作。