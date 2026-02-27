聽新聞
受惠AI出口動能 超額儲蓄將破8兆

聯合報／ 記者洪安怡／台北報導
受惠AI相關科技出口動能，主計總處發布最新經濟預測，我國超額儲蓄今年將首度突破8兆元大關，顯示國內強勁的生產能量正轉化為龐大的閒置資金。圖／聯合報系資料照片
受惠於人工智慧（ＡＩ）等高階伺服器出口動能強勁，主計總處發布最新經濟預測，今年我國超額儲蓄將首度突破八兆元大關，達到八點四六兆元，超額儲蓄率同步跳升至百分之廿六點○三，雙雙刷新歷史紀錄，顯示國內強勁的生產能量正轉化為龐大的閒置資金。

「超額儲蓄」是指國民儲蓄毛額扣除國內投資毛額後的差額。觀察近年趨勢，台灣超額儲蓄自二○二三年起呈現階梯式跳升，從原本三兆元量級，二○二四年攀升至四兆元，二○二五年擴張至五點六兆元，今年則在出口紅利灌注下，預測將激增至八點四六兆元，刷新歷史紀錄。

儲蓄動能火熱，主要源於國民儲蓄毛額以驚人速度增長。二○二四年儲蓄毛額首度站上十兆元大關，二○二五年預估達十二點八兆元，今年進一步推升至十六點二兆元。

相較之下，國內投資毛額的成長步伐則略顯追趕不及。數據顯示，二○二三年國內投資毛額為五點七兆元，二○二四年為六點九兆元，儘管二○二六年預計成長至七點八兆元，但在所得增速過快、分母放大的效應下，投資率反而從二○二四年的百分之廿六點八六逐年下滑，預估二○二六年將降至百分之廿四點○七。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰解釋，今年超額儲蓄率偏高，本質上源於商品出口呈現高成長，特別是ＡＩ需求帶動高階伺服器等相關產品出貨暢旺，大幅擴張國民生產毛額（ＧＤＰ），雖然國內投資規模已同步成長至七點八兆元，顯示廠商並未停止布局，但因出口創造的所得增速明顯快於投資進度，才使得儲蓄與投資間的差額進一步拉開。

蔡鈺泰指出，在內需消費方面，主計總處預期今年民間消費實質成長率約為百分之二點五，力道已見恢復，惟受限於人口結構減少，消費規模難有爆發性噴發。

AI 伺服器 主計總處 儲蓄 消費

