輝達財報大好股價卻平平 市場點出3隱憂

ＡＩ晶片龍頭輝達公布最新財報，再度交出優於市場預期的成績單，單季營收、獲利及每股純益續創新高，全年度總營收也首度突破兩千億美元。不過，儘管基本面表現強勁，盤後股價一度上揚但漲幅收斂或走低，顯示部分投資人對未來成長態勢持保留態度。

分析師解讀，輝達最新財報，資料中心業務仍是最大成長引擎，隨著雲端服務供應商（ＣＳＰ）、主權ＡＩ專案與企業自建ＡＩ算力需求擴大，高階繪圖處理器（ＧＰＵ）與加速運算平台出貨暢旺。公司同時釋出優於預期的下一季財測，強調ＡＩ基礎建設投資並未放緩。

輝達執行長黃仁勳在財報公布後也強調幾個重點，他說，全球正進入「ＡＩ工廠」時代，企業與政府將持續投資算力基礎設施，推動加速運算成為新一代標準架構；代理式ＡＩ拐點已現，運算需求呈指數級成長，企業正加速ＡＩ工廠的投資。

不過，分析師點出，其亮眼財報背後仍浮現幾項隱憂。首先，資料中心營收占比極高，業務結構集中度偏高，一旦大型雲端客戶資本支出轉趨保守，恐對成長動能造成影響。其次，市場關注ＡＩ投資是否存在循環風險，若終端應用變現速度不如預期，上游算力建置可能出現調整。此外，地緣政治與出口管制政策仍具不確定性，特別是高階晶片銷往中國大陸等特定市場的限制，可能影響部分營收結構。

整體而言，輝達這次財報亮眼，除了印證其全球ＡＩ晶片主導地位短期內難以撼動，基本面動能依舊強勁，但也因成長基期墊高與外部環境變數增加，市場評價標準也將更嚴格。