信驊衝上萬元股王！台灣硬體代工 邁向高階算力供應

聯合報／ 記者簡永祥盧宏奇蔡靜紋／台北報導
市場對於雲端業者過度投資ＡＩ的疑慮升高，使得信驊昨日收盤時，股價在萬元關卡裹足不前。記者曾學仁／攝影
台股資本市場昨日寫下歷史新頁，股王信驊在人工智慧（ＡＩ）伺服器需求爆發的強勁動能下，早盤股價一度衝破萬元大關，最高觸及一萬二七五元，成為台股開市六十餘年來首度誕生的「萬元股王」。這不僅是一檔個股價格的突破，更象徵台灣產業結構與全球經濟角色的再定位。

信驊主要產品為全球伺服器管理晶片（ＢＭＣ），甚至已幾近「寡占」地位，從一般伺服器時代就成為霸主，雖然ＡＩ伺服器布局時程較晚，一度被外資唱衰，但隨全球雲端服務供應商（ＣＳＰ）如谷歌亞馬遜微軟Meta持續擴大ＡＩ算力支出，對於伺服器遠端管理晶片的需求呈噴射狀成長，信驊也成為這些雲端業者緊密合作夥伴。

稍早已有美系外資看好信驊前景，率先喊出一萬二三四五元的高目標價，但市場對於ＣＳＰ業者在過度投資ＡＩ疑慮升高，也讓信驊收盤時，股價在萬元關卡裹足不前，收盤收在九七三○元。

需求強勁 預估首季營收26億

信驊董事長林鴻明先前在法說會上，曾針對ＡＩ泡沫化疑慮釋疑。他強調：「ＡＩ需求非常強勁，信驊就加速導入利用ＡＩ來協助工程師設計晶片，ＡＩ的應用會愈來愈廣。」並預估今年第一季營收目標將達到廿六至廿七億元、年增百分之廿五至卅。

回顧台股過去四十年的歷代股王更迭，台股在一九八○年代末期站上一千點後，短短四年就衝破萬點，當時正值「台灣錢淹腳目」時刻，市場由主力主導、散戶共襄盛舉，股價漲跌非關基本面，而由消息面及籌碼決定，國壽、華園、厚生、華銀等資產股、金融股相繼登上股王寶座。

隨一九九○年代「Wintel（微軟+英特爾）」個人電腦架構引領風騷，台股電子業搭上這波國際代工順風車，取代傳產股成為盤面新興主流。

二○○○年以後，重視基本面研究的外資參與度愈來愈高，台股正式與國際接軌，市場主力逐漸式微，加上智慧手機問世，聯發科、大立光、宏達電在這廿年期間，接連當過股王，大立光更寫下二○一一至二○二○年連十年蟬聯股王輝煌紀錄。

二○二○年以後，矽力最高漲至五四九○元，原有機會挑戰大立光創下的六○七五元台股史上天價紀錄，但股票分割後轉由信驊取代。

股價登峰 台灣產業結構定位

如今，在人工智慧（ＡＩ）重塑全球算力版圖之際，信驊股價登峰破萬，所映照的正是台灣從「硬體代工王國」邁向「高階算力關鍵供應者」的戰略升級。而ＡＩ與高階硬體製造實力，正是此刻台灣在全球經濟棋局中的關鍵座標。

資深市場人士指出，每一代股王大都由市場大戶、法人等資金堆砌出來，背後代表那個時代「聰明錢」最為認同的趨勢產業，因此願意採用最貴的本益比去評價，但若產業走下坡或出現「典範轉移」，最後下場可能就是「來去一場空」。

AI 股王 台股 伺服器 外資 谷歌 亞馬遜 微軟 Meta 晶片

