製造業產值超越20兆

出口從去年旺到今年，主計總處預估，在AI拉抬下，今年出口可望衝破7,831億美元，年增超過二成二。經濟部昨（26）日公布去年製造業產值，全年首度突破20兆元，年增逾一成，連二年成長。

主計總處2月已大幅上修今年經濟成長率至7.71％，核心動能來自出口表現遠優於預期。財政部日前公布元月出口657.6億美元，史上單月新高，寫下連27紅，延續去年高速成長。

經濟部昨日表示，受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等需求熱絡，挹注資訊電子產業生產動能穩健成長，至去年第4季，製造業產值已連續八季正成長。去年全年產值達21.3兆元，首度跨越20兆元大關，年增10.22%。

台綜院分析，全球算力基礎建設與AI主權提升至國家戰略層級，帶動資本設備投資循環升溫。台灣憑藉半導體與資通訊產業在全球供應鏈的核心地位，直接受惠這波結構性需求擴張，相關產業動能持續，形成經濟成長重要支撐。面對美國關稅影響淡化，科技產業不僅暫免關稅影響，傳統產業也獲得喘息空間。