製造業產值超越20兆

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

出口從去年旺到今年，主計總處預估，在AI拉抬下，今年出口可望衝破7,831億美元，年增超過二成二。經濟部昨（26）日公布去年製造業產值，全年首度突破20兆元，年增逾一成，連二年成長。

主計總處2月已大幅上修今年經濟成長率至7.71％，核心動能來自出口表現遠優於預期。財政部日前公布元月出口657.6億美元，史上單月新高，寫下連27紅，延續去年高速成長。

經濟部昨日表示，受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等需求熱絡，挹注資訊電子產業生產動能穩健成長，至去年第4季，製造業產值已連續八季正成長。去年全年產值達21.3兆元，首度跨越20兆元大關，年增10.22%。

台綜院分析，全球算力基礎建設與AI主權提升至國家戰略層級，帶動資本設備投資循環升溫。台灣憑藉半導體與資通訊產業在全球供應鏈的核心地位，直接受惠這波結構性需求擴張，相關產業動能持續，形成經濟成長重要支撐。面對美國關稅影響淡化，科技產業不僅暫免關稅影響，傳統產業也獲得喘息空間。

經濟成長率 AI 經濟部

延伸閱讀

10個月徵收逾1300億美元…企業追討要求退款 川普關稅掀訴訟潮

把錢還來！1300億美元關稅退費戰開打 至少1800家公司提告

007 座駕也難逃關稅重擊！Aston Martin 預計裁撤 600 人 應對美中市場動盪

川普稱全球關稅增至15% 白宮經濟顧問：仍在討論

相關新聞

受惠AI出口動能 超額儲蓄將破8兆

受惠於人工智慧（ＡＩ）等高階伺服器出口動能強勁，主計總處發布最新經濟預測，今年我國超額儲蓄將首度突破八兆元大關，達到八點...

製造業產值超越20兆

出口從去年旺到今年，主計總處預估，在AI拉抬下，今年出口可望衝破7,831億美元，年增超過二成二。經濟部昨（26）日公布...

財產申報大公開 總統理財 青睞基金

監察院昨（26）日公布最新一期廉政專刊，揭露賴清德總統最新財產申報。整體而言，總統投資青睞基金，較前次申報相比，新購入富...

風電3-3選商 蘿蔔、棒子齊下 預計第1季拍板

經濟部昨（26）日說明離岸風電區塊開發3-3期選商機制草案，明確獎勵機制，在達成提早完工併網等條件下，售電期間可延長最多...

離岸風電3-3期選商機制將拍板 祭「扣分制」嚴審實績

綠能開發進程邁向新階段。經濟部長龔明鑫表示，離岸風電區塊開發第三期選商機制規劃，引進更明確的評分與扣分機制，避免選商淪為...

Team of Teams 成立滿一年 林佳龍：公私協力繳亮眼成績單

外交部長林佳龍25日與經濟部長龔明鑫及「Team of Teams」協作聯隊於台北賓館齊聚，回顧聯隊成立一年來的合作成果...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。