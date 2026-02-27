財產申報大公開 總統理財 青睞基金

監察院昨（26）日公布最新一期廉政專刊，揭露賴清德總統最新財產申報。整體而言，總統投資青睞基金，較前次申報相比，新購入富達全球優質債券基金，共約新台幣1,190萬元；另總統與夫人合計申報存款231萬元，仍有房貸約742萬元。

根據賴總統申報資料，賴總統於2025年11月25日申報存款231萬2,183元，較2024年11月申報的1,125萬4,024元減少894萬1,841元；房貸餘額為742萬2,599元，較上次申報的1,246萬395元減少503萬7,796元。

不動產方面，賴總統持有位於台南市安平區金城段一筆土地及建物，土地面積189.23平方公尺、建物458.96平方公尺，均於2021年3月購得並全數持有，申報價值分別為2,442萬元與838萬元，與前次申報相同。

動產部分，賴總統與妻子吳玫如名下登記一輛TOYOTA CAMRY汽車（1,998cc），為2006年購入。

金融資產方面，賴總統未申報現金，但與吳玫如合計存款231萬2,183元。

有價證券部分，吳玫如名下持有美國國庫債券3,530單位，價值約1,166萬5,856元，較前次減少約19萬元；並新增自購入「富達全球優質債券基金」6萬3,053.03單位，幣別為日幣，折合新台幣約1,190萬2,805元。此外，名下尚有六筆儲蓄型保險。

債務方面，賴總統仍有742萬2,599元房屋貸款。

副總統蕭美琴則申報存款1,683萬4,129元，較2024年6月申報的1,524萬9,925元增加158萬4,204元；房貸債務為123萬7,275元，較上次減少31萬8,526元；基金為446萬2,314元，較上次減少約10萬元。不動產方面，蕭美琴持有新北市永和區一筆土地及七筆建物，並將花蓮縣一筆土地與三筆建物交付信託，均與前次申報一致。