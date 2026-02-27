風電3-3選商 蘿蔔、棒子齊下 預計第1季拍板

經濟部昨（26）日說明離岸風電區塊開發3-3期選商機制草案，明確獎勵機制，在達成提早完工併網等條件下，售電期間可延長最多五年；但同時首度納入扣分制度，可依過去國內履約紀錄來扣分。整體而言，有蘿蔔、有棒子，預計第1季拍板，今年內完成選商。

經濟部長龔明鑫昨日表示，離岸風電3-3期選商機制規劃，將引進更明確的評分與扣分機制，避免選商淪為「作文比賽」，確保開發案能如期如質完工。

離岸風電3-3期選商機制草案

經濟部昨日再次召開「離岸風力發電區塊開發第三期選商機制草案說明會議」，向外界說明選商機制修正草案。

經濟部指出，3-3期新增獎勵機制，將合併「提前完工併網」、「在地產業及經濟效應」、「能源韌性」項目計算，風場總計可獲得最多五年的延長售電獎勵期間；另一項新增的容量擴充機制，將依評選序位給予獲配風場擴充容量資格，最高可再擴充「原獲配容量一半」容量，並應於2031年底前完工併網。

在選商評分權重分配上，開發商實績占35分、財務能力30分、專案執行能力則占35分，總分須達70分以上，才具獲配資格。

針對ESG評分項目，也拆解為三大項：在地產業經濟效益十分、環境友善永續三分、企業社會責任二分。以500千瓩（MW）風場為例，在地產業、經濟效益項目，採購及投資金額達200億元得五分、達300億元可得滿分十分，能源韌性項目金額達16億元得二分、達25億元可得滿分五分。

龔明鑫表示，最新草案方向將更具體，要求廠商列出實際項目與具體承諾，避免評量過於主觀。

值得注意的是，3-3期草案首度擬納入「扣分機制」，例如業者在國內履約紀錄中，曾申請展延獲准後仍延遲履約，每延遲六個月扣一分；選商獲配後未簽約者，每一個專案扣三分；簽約後解除或終止契約者，每一個專案扣20分。

龔明鑫表示，委員會在審查時，將廠商過去履約實績納入評鑑，例如是否有順利完成案場，或是否存在未如期完工紀錄，確保選出的廠商具備真材實料，能如期如質完成風場，目標今年第1季公告選商機制，今年內完成選商作業。