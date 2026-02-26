風電3-3祭延長售電獎勵 業者憂適法性、不利融資

離岸風電3-3期擬增加延長售電期間獎勵機制，業者指出，電業法已載明開發商有取得電業執照展延的權利，貿然當作獎勵機制，恐有適法性問題且不利融資。能源署回應，20年後風機技術持續進步，應考量海域空間如何最佳運用，後續會評估尋找平衡點。

經濟部能源署今天舉辦離岸風電區塊開發3-3期選商說明會，與前期不同，3-3期增加獎勵機制，電業執照原售電期間為20年，若提前完工、達一定程度ESG效益、具能源韌性，得延長售電期間至多總計延長5年。

不過，與會的台灣離岸風電產業協會（TOWIA）代表指出，樂見獎勵代替罰則，但冒然把電業法中載明開發商得以取得電業執照展延的權利，當作獎勵機制，會讓開發商與投資人對投資環境健全度引起很大疑慮，尤其現在風機技術先進，在維護得當情況下，風場生命週期可到30年，若風機20年一到就必須除役，對供電、環境都沒有幫助。

TOWIA代表表示，國際風場生命週期可達30年，卻嚴格限制在20年，首當其衝是融資條件變嚴苛，與台灣追求有競爭力綠電目標背道而馳；倘若獎勵機制的副作用是提前限制電業執照的展延可能性，不管從開發業者、購電方、環境保護、供電穩定等角度來看，相信都是弊大於利。

CIP亞太區域總裁許乃文認為，「感覺獎勵不是獎勵，而是對融資可行性的扼殺」，原先電業法第14、17條即規範可以展延電業執照10年，因此是以30年做財務模型規劃，進而產生具競爭力電價，但這項新獎勵機制反而讓企業購電協議（CPPA）談判多出不確定性，畢竟CPPA簽署是取得融資關鍵，且有適法性問題，盼回歸電業法。

對此，能源署副署長陳崇憲會後受訪表示，業者都是以30年生命週期進行財務規劃，成本折舊較佳，但考量海域空間獨占性，一處空間20、30年後，若風機技術進步，「有發電效率更好的風機為何不使用」，應確保空間能更有效運用，後續會評估如何找到平衡點。

此外，業者關注ESG在地採購投資議題，維特斯集團（Vestas）表示，此次雖釋出3.6GW，但預期可行性場址有限，最後競逐重複案場可能性高，在地採購金額又將成為決定性因素，恐有牴觸台灣政府與歐盟協議的風險。

陳崇憲說明，事實上ESG在地經濟僅10分，但也不希望大家完全不做ESG；他強調，ESG或許不是決定性項目，但這是讓台灣離岸風電和利害關係者的重要合作機會，尤其國內相關產業已有所投入，且用國外產品有運輸費用與戰爭因素等不確定性，盼透過獎勵方式鼓勵業者。