貿協新春健行 回應運動行銷的重要策略

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
貿協新春健行，回應運動行銷的重要策略。圖／貿協提供
貿協26日2026新春健行，董事長黃志芳對貿協員工表示，貿協的團隊就像一支精銳的登山隊，不僅要有強健的體魄，更需要絕佳的團隊默契。每年舉辦新春健行，就是要讓大家在開春之際蓄滿能量。2026年的全球經貿局勢依然充滿變數與挑戰，但一起走過高低起伏的步道、攀上竹篙山頂，只要貿協同仁們步伐一致、攜手並進，就能帶領臺灣企業突破重圍，看見更遼闊、更精彩的世界風景！

貿協2026新春健行活動，貿協同仁與眷屬熱烈響應，總計逾800人， 以擎天崗為核心，深入環形步道並延伸至竹篙山秘境。

貿協指出， 外貿協會自2007年起，即有農曆春節後舉辦新春健行的傳統。活動足跡從早期的象山，一路向外拓展至陽明山系（如前年七星山、近兩年擎天崗），鼓勵同仁登高望遠，走出日常辦公室的狹窄空間，感受臺灣大地之美， 相較於去年體感溫度僅2度的嚴酷天候，今年雖然霧茫茫，但天氣相對宜人，若隱若現的擎天崗大草原別有一番風味。

貿協指出，經濟部國際貿易署委託貿協協助臺灣企業向全球推廣產品，「運動行銷」是向國際展現臺灣產業活力的重要策略。2025年連續第4年冠名贊助中華職棒明星賽、順應「2025雙北世界壯年運動會」熱潮，設置「台灣精品健康專區」並打造「明星應援健身房」，以「Go Healthy」的形象成功吸引民眾目光。

2026年3月將配合「國際自由車環台賽」推廣台灣精品。4月帶領臺灣優質廠商前進德國，參加「德國國際健身與康體博覽會（FIBO）」。6月將 征戰德國「歐洲自行車展（Eurobike）」。今年並將繼續結合中華職棒辦理行銷活動，以及辦理「Go Healthy with Taiwan全球徵案計畫2.0」，持續透過國際各大展會與運動賽事，讓臺灣品牌站上世界舞台。

