AI需求帶動 製造業去年產值首度突破20兆大關

經濟部統計處表示，受惠AI人工智慧、高效能運算及雲端資料服務需求持續熱絡，帶動資訊電子產業生產動能穩健成長，去年第4季製造業產值達5兆6994億元，年增12.79%，已連續8季正成長，去年全年產值達21.3兆元，首度突破20兆元大關，年增10.22%，連續2年正成長。

經濟部統計處今天發布新聞稿指出，資訊電子產業為製造業的主要成長動能，去年第4季電子零組件業產值2兆808億元，年增17.31%，其中，積體電路業受惠AI與高效能運算需求強勁，帶動12吋晶圓代工持續增產，年增16.77%；電腦電子產品及光學製品業在AI應用與雲端資料服務需求帶動下，加上半導體產業持續擴大投資，推升伺服器等相關產品產量，產值達9869億元，年增125.48%。

不過，面板及其組件業因大尺寸TFT-LCD面板需求疲弱及價格下跌，去年第4季產值年減6.26%，抵銷部分電子產業增幅。

統計處表示，傳統產業則受市場競爭激烈與終端需求保守影響，多出現減產或歲修情形，去年第4季化學材料及肥料業產值年減17.84%，基本金屬業年減17.30%，汽車及其零件業年減7.71%；機械設備業因比較基期偏高，轉為年減0.37%，但半導體生產設備需求續強，減幅有限。

統計處表示，由於產值會受價格波動影響，若排除價格因素、以產量觀察，去年第4季製造業生產指數為125.30，較上年同季增加20.31%，連續8季正成長，顯示實質生產動能仍具支撐。

展望未來，統計處表示，地緣政治與各國貿易政策不確定性仍將影響全球經濟表現，但高效能運算與AI應用熱潮延續，各國積極布建AI基礎設施，可望持續推升台灣半導體先進製程與伺服器等相關供應鏈需求，台灣製造業生產動能預期將維持穩健成長。