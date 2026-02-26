AI需求帶動 製造業去年產值首度突破20兆大關

快訊

中央社／ 台北26日電

經濟部統計處表示，受惠AI人工智慧、高效能運算及雲端資料服務需求持續熱絡，帶動資訊電子產業生產動能穩健成長，去年第4季製造業產值達5兆6994億元，年增12.79%，已連續8季正成長，去年全年產值達21.3兆元，首度突破20兆元大關，年增10.22%，連續2年正成長。

經濟部統計處今天發布新聞稿指出，資訊電子產業為製造業的主要成長動能，去年第4季電子零組件業產值2兆808億元，年增17.31%，其中，積體電路業受惠AI與高效能運算需求強勁，帶動12吋晶圓代工持續增產，年增16.77%；電腦電子產品及光學製品業在AI應用與雲端資料服務需求帶動下，加上半導體產業持續擴大投資，推升伺服器等相關產品產量，產值達9869億元，年增125.48%。

不過，面板及其組件業因大尺寸TFT-LCD面板需求疲弱及價格下跌，去年第4季產值年減6.26%，抵銷部分電子產業增幅。

統計處表示，傳統產業則受市場競爭激烈與終端需求保守影響，多出現減產或歲修情形，去年第4季化學材料及肥料業產值年減17.84%，基本金屬業年減17.30%，汽車及其零件業年減7.71%；機械設備業因比較基期偏高，轉為年減0.37%，但半導體生產設備需求續強，減幅有限。

統計處表示，由於產值會受價格波動影響，若排除價格因素、以產量觀察，去年第4季製造業生產指數為125.30，較上年同季增加20.31%，連續8季正成長，顯示實質生產動能仍具支撐。

展望未來，統計處表示，地緣政治與各國貿易政策不確定性仍將影響全球經濟表現，但高效能運算與AI應用熱潮延續，各國積極布建AI基礎設施，可望持續推升台灣半導體先進製程與伺服器等相關供應鏈需求，台灣製造業生產動能預期將維持穩健成長。

AI

相關新聞

離岸風電3-3期選商機制將拍板 祭「扣分制」嚴審實績

綠能開發進程邁向新階段。經濟部長龔明鑫表示，離岸風電區塊開發第三期選商機制規劃，引進更明確的評分與扣分機制，避免選商淪為...

Team of Teams 成立滿一年 林佳龍：公私協力繳亮眼成績單

外交部長林佳龍25日與經濟部長龔明鑫及「Team of Teams」協作聯隊於台北賓館齊聚，回顧聯隊成立一年來的合作成果...

因應產能擴大 台南仁德區加倉企業通過擴廠都市計畫變更

位於台南市仁德區的加倉企業有限公司，因原廠區土地與設備空間接近使用上限，加倉企業公司為因應產能需求依據「都市計畫工業區毗...

馬年記憶體投資術 缺貨潮難解「產能為王」是關鍵

台股一路漲，記憶體是其中亮眼族群。在AI強大需求下，記憶體成搶手貨，缺貨潮何時能紓解，有人說到2027年，有人甚至說到2028年都無解。記憶體族群無疑是馬年當紅產業，產業重回多頭循環，馬年投資布局除了掌握產品結構升級，更關鍵選股策略是——「有產能者為王」。

勞保收支失衡連九年入不敷出 今年恐超過千億元

勞動部昨（25）日公布2025年勞保收支統計，整年度勞保保費收入、給付相抵，短絀707.26億元、寫新高，較2024年短...

2025年勞保老年年金 逾半月領不到2萬

2025年勞保老年年金統計出爐，至2025年底共約201.5萬名退休勞工正請領勞保老年年金，平均請領年齡61.51歲，平...

