離岸風電3-3期選商機制將拍板 祭「扣分制」嚴審實績

綠能開發進程邁向新階段。經濟部長龔明鑫表示，離岸風電區塊開發第三期選商機制規劃，引進更明確的評分與扣分機制，避免選商淪為「作文比賽」，確保開發案能如期如質完工。目標仍為今年第1季完成規則拍板定案，全年完成選商，明年正式啟動。

根據離岸風電區塊開發第三期選商機制規劃草案，經濟部在維持3.6GW總量原則下，拋出「延長售電期」與「底價保證」兩大誘因。選商期程定調於2026年展開，明訂最低收購價格為每度2.29元，作為企業購售電合約（CPPA）外的餘電收購保證。若開發商能提前併網，或在能源韌性、在地化投資達標，最高可獲得延長5年的售電補償。

在評分權重分配上，開發商實績占35分、業務能力30分、專案執行能力則占35分，開發商總分必須達到70分以上，才具備獲配資格。針對過去被外界詬病的ESG評分項目，也進一步拆解為四大項：在地產業經濟效益10分、環境友善永續3分、企業社會責任2分及能源韌性5分。龔明鑫表示，最新草案方向將更具體化，要求廠商列出實際項目與具體承諾，避免評量過於主觀。

值得注意的是，3-3期草案首度擬納入「扣分機制」，若業者曾有「獲配後未簽約」或「簽約後解除或中止契約」等不良紀錄，將祭出3至20分不等的扣分。龔明鑫指出，委員會審查時會，將廠商過去的履約實績納入評鑑，此舉是為了篩選出具備真材實料的廠商，目標在今年完成選商作業，並於明年正式啟動。

龔明鑫表示，委員會在審查時，會將廠商過去的履約實績納入評鑑基準，例如是否有順利完成案場，或是否存在未如期完工的紀錄，這項機制是為了確保選出的廠商具備真材實料，能如期如質完成風場，目標今年第1季完成規則拍板，全年完成選商作業，並於明年正式啟動。

此外，有關台美對等貿易協定（ART），龔明鑫指出，目前美方對台實施的是「臨時性關稅」，即10%加上最惠國待遇（MFN）關稅，以工具機產業為例，目前的MFN稅率約為4%，加計後整體稅率約14%，雖然相較於韓國等競爭對手仍有4個百分點的落差，但相較於去年高達20%加上MFN的稅率，目前「狀況已經比去年要好得非常多」。

龔明鑫坦言，業界確實希望能盡快達成正式協定，以維持立足點的平等，至於協定的生效時程，則必須等文本送交國會通過後，各部會才會配合修正海關進口稅則。