快訊

不認李貞秀是立委！卓揆不接受質詢 令各部會不提供資料

台股收盤上漲1點續創新高 台積電收盤下跌20元

馬筱梅「15分鐘神速產子」！張蘭公開金孫細節：出生至今沒哭過、超像汪小菲

WBC 3月5日開打 卓揆：投入逾6,900萬預算提供台灣隊後勤支援

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長卓榮泰26日於行政院會聽取運動部「2026年世界棒球經典賽備戰進度」報告後表示，2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）即將在3月5日開打，這是運動部成立後，迎來的第一個國際棒球一級賽事。

運動部以最高規格做國家隊的後盾，投入超過6,900萬元預算，提供台灣隊（Team Taiwan）完善的組訓、情蒐、醫療、保險及運動科學團隊等後勤支援，也感謝中華職棒聯盟為國家選手打造最好的競爭條件。

卓榮泰提到，日前他欣賞電影「冠軍之路」紀錄片，深刻體會台灣隊從2013年WBC對日本一仗的失落，到2024年世界棒球12強的比賽，走過一條辛苦漫長，充滿淚水與汗水的「冠軍之路」。

而他也與運動部長李洋在1月30日前往國家運動訓練中心，關心正在集訓的國家隊，並指示相關單位務必要確保每位選手在生活起居及訓練上，都可獲得最好的照顧。卓榮泰並祝福所有選手發揮最佳實力，再次讓全世界看到台灣的棒球，看到台灣隊與全體國人的團結、強韌的信心與決心。

卓榮泰指出，他於本周二（2月24日）立法院施政報告也表達，此次有在台灣、日本及美國各地的職棒好手加入，組成最強的台灣國家隊參與本次經典賽，希望全體國人團結一致，成為國家隊最堅強的啦啦隊，我們都是「Team Taiwan」，在每一個位置都能守護台灣，每一次出擊也都可以為國家打出最好成績，這就是「Team Taiwan」，請大家一起加油。

運動 卓榮泰

延伸閱讀

不認李貞秀是立委 民眾黨：「卓榮泰先生」已成現代趙高集團

不認李貞秀是立委 卓揆不接受質詢 令各部會不提供資料

柯文哲嗆卓榮泰：敢講陸配外國人無參政權 民眾黨就讓李貞秀下台

影／柯文哲：民進黨若敢明講陸配沒有參政權 我們就讓李貞秀下來

相關新聞

勞保收支失衡連九年入不敷出 今年恐超過千億元

勞動部昨（25）日公布2025年勞保收支統計，整年度勞保保費收入、給付相抵，短絀707.26億元、寫新高，較2024年短...

Team of Teams 成立滿一年 林佳龍：公私協力繳亮眼成績單

外交部長林佳龍25日與經濟部長龔明鑫及「Team of Teams」協作聯隊於台北賓館齊聚，回顧聯隊成立一年來的合作成果...

因應產能擴大 台南仁德區加倉企業通過擴廠都市計畫變更

位於台南市仁德區的加倉企業有限公司，因原廠區土地與設備空間接近使用上限，加倉企業公司為因應產能需求依據「都市計畫工業區毗...

馬年記憶體投資術 缺貨潮難解「產能為王」是關鍵

台股一路漲，記憶體是其中亮眼族群。在AI強大需求下，記憶體成搶手貨，缺貨潮何時能紓解，有人說到2027年，有人甚至說到2028年都無解。記憶體族群無疑是馬年當紅產業，產業重回多頭循環，馬年投資布局除了掌握產品結構升級，更關鍵選股策略是——「有產能者為王」。

2025年勞保老年年金 逾半月領不到2萬

2025年勞保老年年金統計出爐，至2025年底共約201.5萬名退休勞工正請領勞保老年年金，平均請領年齡61.51歲，平...

1月失業率 寫26年同期新低

國內勞動市場穩健，主計總處昨（25）日公布元月失業率3.29%，較前一個月微降0.01個百分點，續寫26年來同期最低；經...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。