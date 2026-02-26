WBC 3月5日開打 卓揆：投入逾6,900萬預算提供台灣隊後勤支援

行政院長卓榮泰26日於行政院會聽取運動部「2026年世界棒球經典賽備戰進度」報告後表示，2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）即將在3月5日開打，這是運動部成立後，迎來的第一個國際棒球一級賽事。

運動部以最高規格做國家隊的後盾，投入超過6,900萬元預算，提供台灣隊（Team Taiwan）完善的組訓、情蒐、醫療、保險及運動科學團隊等後勤支援，也感謝中華職棒聯盟為國家選手打造最好的競爭條件。

卓榮泰提到，日前他欣賞電影「冠軍之路」紀錄片，深刻體會台灣隊從2013年WBC對日本一仗的失落，到2024年世界棒球12強的比賽，走過一條辛苦漫長，充滿淚水與汗水的「冠軍之路」。

而他也與運動部長李洋在1月30日前往國家運動訓練中心，關心正在集訓的國家隊，並指示相關單位務必要確保每位選手在生活起居及訓練上，都可獲得最好的照顧。卓榮泰並祝福所有選手發揮最佳實力，再次讓全世界看到台灣的棒球，看到台灣隊與全體國人的團結、強韌的信心與決心。

卓榮泰指出，他於本周二（2月24日）立法院施政報告也表達，此次有在台灣、日本及美國各地的職棒好手加入，組成最強的台灣國家隊參與本次經典賽，希望全體國人團結一致，成為國家隊最堅強的啦啦隊，我們都是「Team Taiwan」，在每一個位置都能守護台灣，每一次出擊也都可以為國家打出最好成績，這就是「Team Taiwan」，請大家一起加油。