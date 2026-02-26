關稅政策此消彼長 群益投顧：美債及美元動盪

群益投顧發布3月財富管理月報指出，對等關稅違憲本身偏向穩定市場情緒，但若以122條款替代，意味著貿易政策不確定性並未完全消除。股市將受企業獲利與估值變化牽動，美債在避險與通膨預期間震盪，美元則在風險情緒與經濟成長前景之間擺盪。未來幾季關鍵仍在於關稅政策規模、持續時間，以及經濟數據是否出現明顯轉折。

美國總統川普提出的「對等關稅」遭美國最高法院認定違憲，顯示總統以行政權全面調升關稅的空間受到限制。然而，川普改以《1974年貿易法》第122條款推動，情勢轉為「短期工具仍在、政策變數未消」。122條款允許總統在特定情況下，為因應國際收支問題而臨時加徵關稅最長150天，雖屬暫時性措施，但仍可能引發市場波動。

「對等關稅」遭最高法院認定違憲，市場第一時間視為利多，原因在於長期、全面性貿易戰的機率下降，企業成本與供應鏈風險降低，全球風險溢酬隨之收斂。歐洲、日本與亞洲出口導向經濟體可望受惠，特別是科技、工業設備與跨國品牌企業，因其對美國市場依賴度高。新興市場股市可能出現資金回流，風險資產評價修復。

不過，若改以《1974年貿易法》第122條作為工具，雖屬最長150天的暫時措施，但仍會增加短期政策變數，使企業重新評估成本與報復性關稅風險，市場情緒轉為震盪。同時，川普政府在15％的基準關稅實施期間進行，啟動「第301條」和「第232條」的進口調查，最終取代前者15％基準關稅。若關稅範圍擴大，企業毛利率下滑，獲利預期被下修，股價指數可能由反彈轉為震盪整理。

群益投顧表示，美債走勢則取決於避險需求與通膨預期的拉鋸。若貿易摩擦升溫導致股市回落，資金可能流入公債避險，推動殖利率下滑。但關稅同時可能提高進口商品價格，推升通膨預期，進而使長天期殖利率上升。

市場焦點將回到聯準會的政策立場，如果通膨因關稅而回升，聯準會可能延後降息，長端利率維持高檔；若經濟成長放緩更明顯，則債市可能受益於降息預期。歐洲與日本債市通常受美債牽動，新興市場債券則對美元與利率變動更為敏感，一旦美元走強或美國利率維持高檔，資金外流壓力將升高。

美元走勢則呈現雙向可能。短期若全球風險升高，美元作為避險貨幣往往走強；若關稅引發通膨，使聯準會延後降息，也會支撐利差優勢。然而，中期若市場認為貿易政策拖累美國成長或擴大財政赤字，美元可能承壓回落。