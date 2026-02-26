政策利多和資金流入支撐 日本多重資產受青睞

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

日本首相高市早苗將推動積極財政政策、日本經濟結構轉變吸引全球資金流入，加上企業獲利增長和持續推動改革等利多，激勵日本股市今年來表現強勁。柏瑞投信表示，在政府刺激方案可期、企業持續實施庫藏股買回及推動公司治理下，市場對於日本股債資產的信心持續高漲，可聚焦日本多重資產的中長期投資機會。

柏瑞投信指出，根據美國銀行（BoA）公布的1月份亞洲基金經理人調查顯示，76%的經理人預期未來12個月的日本經濟將表現相對強勁。另外，有21%認為經濟將維持目前水準，且無受訪者預期日本經濟會走弱，顯示市場對日本景氣仍高度樂觀。另外，有83%的經理人預期日股未來12個月呈現上漲，較去年12月份的71%上升，主要是日股維持強勢表現。

預期在政策拉抬下，日股後市動能仍值得期待。日本內閣將在3月公布更具體的投資方向，並加大在人工智慧、量子運算等關鍵領域的投入。同時，高市早苗也提出民生政策，在不依賴赤字國債的前提下，將暫停食品與飲料的銷售稅兩年，並預計於初夏前提出中期減稅方案。

柏瑞日本多重資產基金經理人方定宇指出，日本企業的獲利基本面依然強勁，以獲利上調/下修的趨勢來看，在成熟市場中，日本四個月移動平均趨勢仍是位於0之上（上調>下修），表現優於美國及歐洲。

此外，以日股過去三年的表現來看，獲利成長是貢獻上漲主要的動力來源。若以2025年的表現來看，獲利成長及本益比上升相當，以目前日股本益比位置來看，要再大幅上升的機率不高，因此市場預期今年企業獲利成長將會是帶動日股上漲的主要動力來源。

另方面，日本東證指數的獲利預測修正指數亦顯著呈現正向，其中以資訊產業的上修將最為明顯。花旗在2月公布的調查報告指出，預期日本東證指數2027年（財年）獲利成長10.5%，股東權益報酬率將回升至10%之上。

