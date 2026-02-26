PIMCO：市場重新評估 AI 贏家與輸家的估值 多元資產配置至關重要

PIMCO 經濟學家衛艾婷（Tiffany Wilding）指出，美國政策變動與AI快速崛起，正在促使經濟結構轉型。雖然美國實質 GDP 目前仍相對穩定，但內部脆弱性不容忽視。

PIMCO認為，AI 驅動的生產力成長提振資產價格，也透過財富效應帶動消費，然而市場投資仍集中於 AI 應用與基礎建設。短期內，美國經濟表現將高度依賴 AI 推進進程。AI 的應用正在迅速擴展，且對經濟的影響呈現高度分化。近期部分高風險產業的股價急劇下跌，正突顯風險的集中性。

衛艾婷指出，當前 AI 的採用與 1990 年代的科技浪潮有相似之處，包括生產力顯著成長、投資升溫及財富大幅增值。然而，關鍵差異在於「分配狀況」。到 2025 年，勞工族群幾乎無法分享這些成果，實質薪資增長平均僅略高於 1%，勞動報酬占比在美國總收入中的比重降至數十年來最低點。

衛艾婷指出，研究顯示，受任務替代衝擊最高的行業包括資料處理、資訊服務（如軟體）、出版與媒體；相對而言，建築、製造、運輸以及個人與社會服務的風險較低，反映出AI 對勞動力的影響具有明顯的產業分化。

衛艾婷表示，數據顯示，自 2022 年起，受 AI 衝擊最嚴重的行業就業人數累計下降逾 1%，對比其他行業 4% 的增長，落差極為顯著。尤其到 2025 年，這些高風險行業的入門職缺招聘近乎停滯，反映出 AI 對職位的替代效應已從基層開始滲透。

據估計，全美約有三分之一的工作任務可由現有的大型語言模型（LLM）處理。假如AI僅替代這類勞工中2% 職務，就足以導致美國失業人口激增近百萬，並推升失業率 0.5 個百分點。

PIMCO指出，AI極可能加劇市場的兩極化，導致「贏家通吃」，且資方將成為主要獲益者。儘管勞工生產力在2025年提升，但薪資分配比例卻不增反減，這預示未來可能面臨更嚴峻的職位取代風險與結構性失業。展望未來，AI雖能惠及整體經濟，但轉型過程的不確定性將對產業帶來巨大衝擊。

衛艾婷指出，在表現高度分化的環境下，「多元資產配置」至關重要。隨著市場重新評估AI贏家與輸家的估值，且下行風險集中於勞動市場受阻，高品質債券除了具備獲利潛力，更是現階段最有效的避險功能。