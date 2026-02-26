美關稅新局勢 政院：將辦說明會協助企業掌握退稅法規

針對美國關稅的新變局，外界高度關注接下來的動向，行政院發言人李慧芝26日指出，政府正積極與美方展開溝通聯繫，確保在後續政策變動過程中，台灣產業仍能維持相對優勢並取得最佳待遇。至於是否要協助產業退稅，經濟部則表示，退稅問題需透過訴訟程序解決，後續會持續協助業者掌握關稅政策動態，並透過發函公協會及官網公告等方式，即時轉知美方相關措施。

李慧芝表示，我國已經與美方確認，在投資MOU中所爭取到的最惠國待遇，不會受到任何影響，這也是目前所能取得的最大保障。

至於台美對等貿易協定（ART）的部分，我方將在既有已談成的優惠待遇基礎上，持續與美方積極展開溝通與聯繫，確保在美方後續政策變動過程中，我方仍能維持相對優勢並取得最佳待遇。未來在完成與美方的溝通確認後，政府將就最終文本及整體影響評估，一併送交國會審議，如有新的進度，也會隨時向國人說明。

此外，對於韓國政府提出要協助該國業者協助退稅事宜，李慧芝表示，針對近期美方公布的關稅政策與相關措施，政府也將舉辦說明會，邀請專業人士協助業者掌握最新法令與規範。

經濟部國貿署長劉威廉補充，在退稅部分，目前美國最高法院並未針對退稅議題作出裁定，相關爭議將交由下級法院處理。美國總統川普亦表示，退稅問題將透過訴訟程序解決。

劉威廉說，依照美國海關實務，多數退稅申請由進口商提出，但在「完稅後交貨」（Delivered Duty Paid, DDP）條件下，若出口商負責運輸、保險及報關程序，則可由出口商提出退稅申請。先前韓國海關協助的案例即屬此類情形。

對於後續做法，劉威廉強調，經濟部持續協助業者掌握關稅政策動態，並透過發函公協會及官網公告等方式，即時轉知美方相關措施。自去年4月至今，已邀請美國律師舉辦4場說明會，未來也將針對最新發展持續辦理相關說明活動。