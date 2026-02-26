快訊

最新財產申報！賴總統存款及債務大減 新購日幣基金破千萬

北台灣新屋市場回到「三級警戒」 賣不完待售建案破1,500案

只是想要祖父活過的證明！被遺忘的日籍22８受難者故事

美關稅新局勢 政院：將辦說明會協助企業掌握退稅法規

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對美國關稅的新變局，外界高度關注接下來的動向，行政院發言人李慧芝26日指出，政府正積極與美方展開溝通聯繫，確保在後續政策變動過程中，台灣產業仍能維持相對優勢並取得最佳待遇。至於是否要協助產業退稅，經濟部則表示，退稅問題需透過訴訟程序解決，後續會持續協助業者掌握關稅政策動態，並透過發函公協會及官網公告等方式，即時轉知美方相關措施。

李慧芝表示，我國已經與美方確認，在投資MOU中所爭取到的最惠國待遇，不會受到任何影響，這也是目前所能取得的最大保障。

至於台美對等貿易協定（ART）的部分，我方將在既有已談成的優惠待遇基礎上，持續與美方積極展開溝通與聯繫，確保在美方後續政策變動過程中，我方仍能維持相對優勢並取得最佳待遇。未來在完成與美方的溝通確認後，政府將就最終文本及整體影響評估，一併送交國會審議，如有新的進度，也會隨時向國人說明。

此外，對於韓國政府提出要協助該國業者協助退稅事宜，李慧芝表示，針對近期美方公布的關稅政策與相關措施，政府也將舉辦說明會，邀請專業人士協助業者掌握最新法令與規範。

經濟部國貿署長劉威廉補充，在退稅部分，目前美國最高法院並未針對退稅議題作出裁定，相關爭議將交由下級法院處理。美國總統川普亦表示，退稅問題將透過訴訟程序解決。

劉威廉說，依照美國海關實務，多數退稅申請由進口商提出，但在「完稅後交貨」（Delivered Duty Paid, DDP）條件下，若出口商負責運輸、保險及報關程序，則可由出口商提出退稅申請。先前韓國海關協助的案例即屬此類情形。

對於後續做法，劉威廉強調，經濟部持續協助業者掌握關稅政策動態，並透過發函公協會及官網公告等方式，即時轉知美方相關措施。自去年4月至今，已邀請美國律師舉辦4場說明會，未來也將針對最新發展持續辦理相關說明活動。

美國 關稅 威廉

延伸閱讀

緊盯川普關稅後續 政院：台美協定是否送立院審議將適時因應

迎接新核能 經部：核廢要有去處 擬定「高階核廢選址草案」中　

行政院：內政部限李貞秀明天以前交放棄中國籍證明

影／關稅協定簽署在即 卓榮泰請託在野黨通過國防預算

相關新聞

勞保收支失衡連九年入不敷出 今年恐超過千億元

勞動部昨（25）日公布2025年勞保收支統計，整年度勞保保費收入、給付相抵，短絀707.26億元、寫新高，較2024年短...

Team of Teams 成立滿一年 林佳龍：公私協力繳亮眼成績單

外交部長林佳龍25日與經濟部長龔明鑫及「Team of Teams」協作聯隊於台北賓館齊聚，回顧聯隊成立一年來的合作成果...

因應產能擴大 台南仁德區加倉企業通過擴廠都市計畫變更

位於台南市仁德區的加倉企業有限公司，因原廠區土地與設備空間接近使用上限，加倉企業公司為因應產能需求依據「都市計畫工業區毗...

馬年記憶體投資術 缺貨潮難解「產能為王」是關鍵

台股一路漲，記憶體是其中亮眼族群。在AI強大需求下，記憶體成搶手貨，缺貨潮何時能紓解，有人說到2027年，有人甚至說到2028年都無解。記憶體族群無疑是馬年當紅產業，產業重回多頭循環，馬年投資布局除了掌握產品結構升級，更關鍵選股策略是——「有產能者為王」。

2025年勞保老年年金 逾半月領不到2萬

2025年勞保老年年金統計出爐，至2025年底共約201.5萬名退休勞工正請領勞保老年年金，平均請領年齡61.51歲，平...

1月失業率 寫26年同期新低

國內勞動市場穩健，主計總處昨（25）日公布元月失業率3.29%，較前一個月微降0.01個百分點，續寫26年來同期最低；經...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。