台綜院：電力景氣指數連10月紅 估1月 GDP 達10.6%

台灣經濟開年即展現強勁力道。台綜院26日發布1月份EPI電力景氣指數，在半導體與資通訊產業出口動能支撐下，全國產業高壓用電較去年同期成長4.65%，電力景氣燈號續呈熱絡紅燈；台綜院初估，1月經濟成長率將達10.6%，延續去年第4季以來的高成長態勢。

全球算力基礎建設與AI主權提升至國家戰略層級，帶動資本設備投資循環升溫。台綜院指出，台灣憑藉半導體與資通訊產業在全球供應鏈的核心地位，直接受惠於此波結構性需求擴張，相關產業動能持續，形成經濟成長的重要支撐。面對美國關稅影響淡化，科技產業不僅暫免關稅影響，傳統產業也獲得喘息的空間，產業用電呈現回溫跡象。

製造業方面，1月份用電量成長4.49%，燈號續呈紅燈。台綜院表示，電腦、電子與半導體產業在AI資本支出穩定擴張下，相關產品出貨持續成長，帶動用電穩健擴張。半導體業1月用電成長5.84%，電力景氣燈號已連續十個月呈現熱絡紅燈。主要業者持續擴大資本支出、加快產能建置與技術升級，顯示AI相關需求具備中長期成長動能。

隨著美國關稅影響淡化，傳產也獲得喘息空間。台粽院提及，化學材料、塑橡膠製品及機械設備業用電成長由負轉正，鋼鐵與紡織業則跌勢明顯收斂，下行壓力逐步減輕。其中機械設備業受惠於半導體相關設備需求增溫，出口表現亮眼，1月用電由負轉正，成長達15.21%，燈號由衰退藍燈轉為黃藍燈。化學材料業用電成長2.91%亦轉為正成長；鋼鐵業雖仍維持藍燈，但用電負成長收斂至0.45%，景氣有望築底轉佳。

服務業表現同樣暢旺，反映年節前內需消費動能。1月份服務業用電成長5.35%，主要受年節前商業活動與觀光人潮帶動。台綜院表示，1月受春節落點差異帶來的低基期效應，加上AI相關產業動能延續，整體產業用電與接單表現同步走強，國內經濟呈現「科技領航、傳產築底回升」的格局；在全球AI投資循環延續與出口動能支撐下，國內經濟短期仍具成長優勢。但未來仍須關注美國貿易政策走向，以及AI資本支出快速擴張後，市場對投資回報與需求持續性的檢視，以確保成長動能穩健延續。