因應產能擴大 台南仁德區加倉企業通過擴廠都市計畫變更

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
加倉擴廠案細部計畫示意圖。圖／台南市都發局提供
位於台南市仁德區的加倉企業有限公司，因原廠區土地與設備空間接近使用上限，加倉企業公司為因應產能需求依據「都市計畫工業區毗鄰土地變更處理原則」向經濟部提出投資擴建計畫，申請將仁德區車頭段333、335地號農業區土地變更為乙種工業區，作為新增廠房使用。

市府都發局指出，2020年1月獲經濟部工業局認定符合「附加產值高之投資事業」，具備產業發展與經濟效益。加倉企業公司取得經濟部認定後，依都市計畫法第27條第1項第3款辦理都市計畫變更程序，同時依第24條辦理細部計畫擬定，以確保土地使用符合整體都市發展與區域管理原則，計畫面積約0.1公頃。全案已完成都市計畫審議程序，並於2026年2月3日發布實施。

都市發展局說，加倉企業公司擴廠案不僅能提升地方產業能量，也可創造更多就業機會，帶動仁德區食品製造聚落升級。透過合法都市計畫變更與完善的細部規劃，能讓產業發展與都市管理取得平衡，既支持企業成長，也維持區域生活品質。未來擴建完成後，將有效提升台南在全球飲料原物料供應鏈中的競爭力，並促進相關上下游產業合作，為地方經濟注入新動能。市府也將持續協助企業依法推動投資，透過產業與城市規劃並進的方式，打造更具韌性與發展潛力的產業環境。

該案發布實施相關計畫書與圖資同步提供市民查閱，民眾可至市府及仁德區公所閱覽紙本資料，也可至市府都市發展局網站「公告事項-都計發布實施」網頁查詢。

