銳澤財報／去年 EPS 達8.72元 擬配發7元現金股利

台股一路漲，記憶體是其中亮眼族群。在AI強大需求下，記憶體成搶手貨，缺貨潮何時能紓解，有人說到2027年，有人甚至說到2028年都無解。記憶體族群無疑是馬年當紅產業，產業重回多頭循環，馬年投資布局除了掌握產品結構升級，更關鍵選股策略是——「有產能者為王」。

2026-02-26 07:00