銳澤財報／去年 EPS 達8.72元 擬配發7元現金股利

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

銳澤（7703）董事會25日通過2025年財報，全年合併營收25.6億元，年增31％，受惠旗下氣體主系統、二次配拆移機等工程服務業務需求持續放大，為厚植中長期成長動能，積極擴張海外據點使得初期相關費用增加，但隨著公司營運效率提升，2025年全年稅後淨利達3億元，年增26％，整體獲利表現創歷年次高水準，每股稅後盈餘達8.72元。

銳澤表示，受惠台灣半導體、記憶體等產業客戶持續推動新廠擴建計畫，加上公司積極深耕主系統及二次配工程業務需求，帶動整體工程專案施工量增加，其中，氣體二次配拆移機服務營收表現明顯較去年同期成長50％，帶動2025年全年毛利率、營業利益率分別達23％、14％水準。

銳澤考量公司資本公積充沛且財務體質健全，經董事會決議通過2025年擬配發每股7元現金股利，股利配發率達80％，以期將公司營運回饋給全體股東共享。以2月25日收盤價216元計算，現金殖利率達3.24％。

展望2026年第1季，銳澤持審慎樂觀看法。銳澤持續深化工程技術與專案管理流程，積極爭取主系統及二次配工程業務訂單，同時穩健擴增專業人力招募，並強化海外據點營運能量，擴展美國、日本、新加坡業務接單機會，致力為客戶提供高效率、高可靠度的氣體供應系統解決方案，進一步助力銳澤中長期營運成長動能。

