2025年勞保老年年金 逾半月領不到2萬

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

2025年勞保老年年金統計出爐，至2025年底共約201.5萬名退休勞工正請領勞保老年年金，平均請領年齡61.51歲，平均投保年資為30.08年，平均給付金額約1.9萬元。

根據統計，月領低於2萬元者約108萬人，占整體請領人數53.55%，顯示逾半退休勞工領取老年年金落在2萬元以下。

值得關注的是，平均投保年齡僅約30年，男性平均30.56年、女性則為29.67年。由於勞保年金是活愈久、領愈久，當請領年齡愈早，在高齡化社會下，領取時間將愈長，同時加上投保年資短，無形中也加重勞保財務壓力。

勞保局統計，2025年老年年金平均給付金額為1萬9,312元，相較於2024年老年年金平均給付1萬9,344元，去年平均年減32元。

以給付金額分類，約20萬人每月只領到1萬元以下的勞保老年年金，88萬人月領1萬至2萬元之間，78.6萬人月領2萬至3萬元，14.2萬人月領3萬至4萬元，月領超過4萬元者有8,348人。

根據勞保局資料，老年給付分三種請領資格，包括老年年金給付、老年一次金給付及一次請領老年給付。年資滿15年以上可請領「老年年金」給付，年資不足15年可請領「老年一次金」給付。若被保險人於2009年1月1日前有保險年資，還能選擇一次請領老年給付。

勞保年金 年齡

