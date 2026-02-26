勞保收支失衡連九年入不敷出 今年恐超過千億元

勞動部昨（25）日公布2025年勞保收支統計，整年度勞保保費收入、給付相抵，短絀707.26億元、寫新高，較2024年短絀660億元再擴大，已連續九年入不敷出，對勞保財務形成壓力。

勞動部勞保局統計，2025年12月勞保給付212.2萬件，金額513億餘元；就保給付19.4萬件，金額22億餘元；災保給付2.1萬件，金額11億餘元，職災預防及其他勞動保障補助或津貼金額1億餘元；勞退核發1.5萬件，金額61億餘元。

根據勞保局資料，勞保收入與給付相抵呈現入不敷出，2025年全年度短絀707.26億元。勞保自2017年開始出現收支失衡，當年度短絀272.1億元，直至2025年，已連九年短絀，且短絀規模連四年擴大。

統計自2018年至2025年，每年依序短差250億元、223億元、482億元、284億元、382億元、441億元、660億元、707億元，全年短絀金額擴大。

若按照勞保局預估，2026年保費收入預估為5,299億餘元、給付達6,314億餘元，若未計入政府撥補及收益等收入，收不抵支將達1,015億餘元，短絀將首破千億元。

勞動部為減緩勞保基金財務壓力，政府自2020度起逐年撥補勞保基金，至2026年這七年間，撥補勞保基金預計將高達5,170億元。

受到高齡化、少子化影響，領取勞保老年給付人數愈來愈多，加上近年因通膨調升給付，致老年年金給付快速成長，造成勞保短絀。

勞動部勞動保險司司長陳美女解釋，隨著愈來愈多人請領年金，財務逆差擴大已是勞保精算報告預期，未超過推估範圍。政府去年撥補1,300億元，勞保基金投資也賺入1,598億元，勞保基金水位已達1兆3,035億元，整體基金規模仍是緩步上升。