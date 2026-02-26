1月失業率 寫26年同期新低

國內勞動市場穩健，主計總處昨（25）日公布元月失業率3.29%，較前一個月微降0.01個百分點，續寫26年來同期最低；經季節調整後的失業率則為3.36%，與前一個月持平。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲分析，元月勞動市場明顯受惠於農曆春節前的節慶效應，市場釋出大量臨時性工作機會，帶動就業人數增加、失業人數減少。儘管經季調後的失業率持平，但「四周失業率」呈現下降，反映出當前就業動能充足。

觀察失業者變動原因，譚文玲指出，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者，自去年下半年起便持續下滑；而對原有工作不滿意者也未見上升。主要原因在於近期國內景氣熱絡，廠商積極調薪留才，加上股市亮眼產生的財富效果，以及年終獎金發放優渥，帶動家庭可支配所得提升，均對勞動市場及整體經濟形成正面支撐。

這個月統計的一大亮點為增編「常住人口」統計，以精確勾勒國內15歲以上人口的勞動力全貌。元月常住人口就業人數達1,216.5萬人，月減1.1萬人，但失業率僅3.25%，月減0.01個百分點。