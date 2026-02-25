國土署：租金補貼已核定72.2萬戶 婚育戶額度加碼

內政部國土署今天說，民國115年度「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」自1月1日起受理申請，截至2月中旬已核定72.2萬戶，且有14萬戶婚育家庭享加碼額度；目前持續受理申請，將於核定後按月撥款。

內政部國土管理署今天透過新聞稿表示，今年起，只要符合在兩年內登記結婚或家中育有未成年子女的家庭，都放寬申請資格，從每人每月平均所得規定為最低生活費3倍放寬至3.5倍，且租金補貼加碼30%；若是在1月1日以後登記結婚者，加碼額度提高至50%，有新生兒出生家庭更提高至100%，每多一個未成年子女就再多50%，在租約額度內加碼無上限。

此外，114年度核定94萬戶租金補貼戶中，約有2.6萬戶發生溢領情形，占核定數約2.7%，主要集中於新北市約5000戶、桃園市約4800戶及高雄市約3300戶，其中最常發生溢領原因為申請人持有房屋、因故放棄租金補貼或租賃契約中斷等。

國土署表示，租金補貼審查系統已精進，跨部會介接財稅、戶政等資料，每月撥款前，都會透過審查及撥款系統查核，發現受補貼者或家庭成員已持有房屋、租約中止、戶籍異動等情形，系統會自動停止撥款，減少溢領情況；但若涉及偽造租約、假冒身分或租屋事實不符等違規案件，也會主動移送檢調處理，申請人務必謹慎。

國土署最後提醒，如民眾因繼承、購屋或結婚等原因而持有房屋，請主動聯繫所在地方政府放棄補貼，避免因行政程序時間落差產生溢領及需後續返還的情況，影響自身權益。若收到地方政府追繳溢領的公文，無法一次繳清，可向地方政府協調以分期方式繳回。