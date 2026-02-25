視察TECH WORLD館重現整備 卓揆：為台灣感到驕傲與感動

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

關心大阪世博TECH WORLD館回台重現整備情形，行政院長卓榮泰25日赴嘉義縣「2026台灣燈會」，聽取工程進度說明，並參觀「生命」、「自然」及「未來」三大劇場。卓榮泰肯定工程團隊的辛勞與付出，不僅深受感動，也為台灣感到驕傲。

卓榮泰到場後，首先聽取經濟部委託的執行單位外貿協會說明整體工程進度與策展規劃，隨後逐一參觀展館三大劇場，包括以560株機械花展現生命力量的「生命劇場」、以4K投影技術訴說玉山故事的「自然劇場」，以及設置超長型Mini LED螢幕，結合立體影像技術，帶領參觀者走進未來美好生活的「未來劇場」，見證曾在大阪世博向世界展現台灣科技、自然及生命力量的展館。

經濟部表示，TECH WORLD館在大阪世博獲各界熱烈迴響，為了延續這份感動，將盡可能在臺重現展館的精華，目前展館軟硬體設施已近完成。在參觀規劃部分，網路預約名額已滿，但仍會開放民眾現場排隊參觀，按梯次逐一入場，盼能兼顧良好的觀展體驗及品質。

