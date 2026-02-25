00673R達可募集額度上限 明起暫停初級市場申購

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

期元大S&P原油反1（00673R）因已發行在外受益權單位總數，已達可募集額度上限，將自26日起暫停初級市場申購。

期元大S&P原油反1首次淨發行受益權單位總數最高為10億個單位，第一次反分割比例為4比1。合計首次募集、第一次反分割淨發行受益權單位總數最高為2.5億個單位。目前已發行單位數已達2.29億個單位，發行超過九成。

短期受到美伊緊張局勢影響，推升油價，今年來期元大S&P原油反1下跌14%，但也不確定事件也吸引買盤進場布局，今年來淨申購金額超過39億元。

期元大S&P原油反1後續如因受理買回，使可募集額度上限內剩餘額度達最低申購基數時，亦將於次一營業日開放初級市場申購。投資人因故無法進行初級市場申購者，仍可透過次級市場交易，委託證券經紀商於次級市場買進受益憑證。

元大投信指出，期元大S&P原油反1為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定適格條件投資人始得交易。且每單位淨資產價值可能因跨時區交易而無法揭露最新淨值，標的指數成分契約價格、基金淨資產價值及次級市場市場價格可能受期貨契約標的現貨價格影響，而可能產生折、溢價風險，且專業投資人通常較一般投資人容易取得期貨契約及期貨契約標的現貨資訊及評價，投資人於次級市場買賣前，應審慎評估價格合理性，並詳閱公開說明書。

