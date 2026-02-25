今年續虧...中油：不加這項已賺 明年獲利目標80億元

相對於台電去年大賺729億元，中油去年仍然虧損，中油董事長方振仁表示，國際油價從年初高點逐步走低，中油帳面虧損91億元，累計虧損804億元，不過，虧損來自於對海外油氣資產重新評估，日常營運是獲利的，預估今年可轉虧為盈，獲利目標80億元。

方振仁指出，114年營運平順，虧損主要來自於海外油氣資產的重新評估，導致125億元的虧損，若無這125億元無法控制項目的虧損，中油去年營運是賺錢的。

對於中油今年營運看法，方振仁分析國際情勢，原油生產過剩約300萬桶，因此今年原油及天然氣價格將處於相對平穩狀態，中油估國際油價55～65美元 美伊若開戰短期上看100美元，但他們仍預估原油每桶55美元～65美元，因此今年營運狀況將更為平順。

在降低成本部分，中油在碳費上努力，爭取自主減量計畫折扣，以降低碳費的支出，主要策略是提升能源效率及使用低碳燃料，也致力於提供低碳油品與能源，例如加氫站、永續航空燃料、地熱發電、碳捕捉與封存等。

永續航空燃料（SAF）部分，桃園煉油廠今年6月就會試產SAF，初期混摻比例目標為2.5％，中油將評估新建SAF工廠的可行性。