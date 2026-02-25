快訊

今年續虧...中油：不加這項已賺 明年獲利目標80億元

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
中油去年獲利遭海外油氣資產重估拖累，今年才能轉虧為盈。圖／本報資料照片
中油去年獲利遭海外油氣資產重估拖累，今年才能轉虧為盈。圖／本報資料照片

相對於台電去年大賺729億元，中油去年仍然虧損，中油董事長方振仁表示，國際油價從年初高點逐步走低，中油帳面虧損91億元，累計虧損804億元，不過，虧損來自於對海外油氣資產重新評估，日常營運是獲利的，預估今年可轉虧為盈，獲利目標80億元。

方振仁指出，114年營運平順，虧損主要來自於海外油氣資產的重新評估，導致125億元的虧損，若無這125億元無法控制項目的虧損，中油去年營運是賺錢的。

對於中油今年營運看法，方振仁分析國際情勢，原油生產過剩約300萬桶，因此今年原油及天然氣價格將處於相對平穩狀態，中油估國際油價55～65美元 美伊若開戰短期上看100美元，但他們仍預估原油每桶55美元～65美元，因此今年營運狀況將更為平順。

在降低成本部分，中油在碳費上努力，爭取自主減量計畫折扣，以降低碳費的支出，主要策略是提升能源效率及使用低碳燃料，也致力於提供低碳油品與能源，例如加氫站、永續航空燃料、地熱發電、碳捕捉與封存等。

永續航空燃料（SAF）部分，桃園煉油廠今年6月就會試產SAF，初期混摻比例目標為2.5％，中油將評估新建SAF工廠的可行性。

中油 國際油價 永續

相關新聞

台美ART遭美最高法院裁定波及 中油曝對阿拉斯加投資後續

美國對等關稅政策已遭美國最高法院裁定違法，是否影響中油對阿拉斯加天然氣的投資意向？中油董事長方振仁表示，中油早在109年...

今年續虧...中油：不加這項已賺 明年獲利目標80億元

相對於台電去年大賺729億元，中油去年仍然虧損，中油董事長方振仁表示，國際油價從年初高點逐步走低，中油帳面虧損91億元，...

中油估國際油價55～65美元 美伊若開戰短期上看3位數

美伊衝突持續升溫，國際油價已經來到70美元，中油董事長方振仁表示，據外媒報導一旦開戰，短期內油價可能飆上100美元，不過...

聯電高階主管改組 王石升執行長、徐明志入董事會

晶圓代工廠聯電（2303）25日公告高階主管人事異動，董事會決議通過共同總經理王石升任執行長；執行副總經理徐明志獲任命為...

節慶效應助攻 1月失業率3.29%續寫26年同期新低

國內勞動市場持續穩健。主計總處25日公布1月人力資源調查，戶籍人口失業率降至3.29%，較上月微降0.01個百分點，續寫...

挺過關稅挑戰！中龍鋼鐵新春團拜：深冬已過，把握景氣回溫契機衝刺

中龍鋼鐵公司昨舉行新春開泰祈福典禮，擔任主典官的總經理梁乃文致詞時表示，隨美國對台對等關稅落實已逐步化解，今年首季鋼價接...

