台美ART遭美最高法院裁定波及 中油曝對阿拉斯加投資後續

美國對等關稅政策已遭美國最高法院裁定違法，是否影響中油對阿拉斯加天然氣的投資意向？中油董事長方振仁表示，中油早在109年已與阿拉斯加政府簽署投資MOU，對投資阿拉斯加天然氣表示興趣，因此與114年、115年的美國對等關稅政策沒有絕對關係。

方振仁強調，阿拉斯加投資一案，目前開發商仍在評估，尚未做出最後判斷，今年底前會做出最後決定。

此外，經濟部拍板增加對美國採購天然氣，方振仁表示，目前美國天然氣進口占比約10％，未來將逐年提高，2029年達25％，若再加上阿拉斯加的天然氣，占比可提高至33％。

方振仁表示，中油目前正在調整天然氣進口來源占比，目前卡達及澳洲占比最多，未來希望調整成卡達、澳洲、美國各占30％，目的是降低地緣政治風險對天然氣穩定進口的干擾。