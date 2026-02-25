中油估國際油價55～65美元 美伊若開戰短期上看3位數
美伊衝突持續升溫，國際油價已經來到70美元，中油董事長方振仁表示，據外媒報導一旦開戰，短期內油價可能飆上100美元，不過，即使遭封鎖，時間也不會太長，中油也可從美國或非洲等地進口原油，不影響國內的原油供應。
方振仁表示，根據過去荷莫茲海峽因戰爭等原因而遭封鎖的經驗，影響原油出口時間通常不會太長，因為國際不會允許荷莫茲海峽長期被封鎖，他們認為，若美伊發生戰事，對國內原油供應雖然會有短期影響，中油也可透過向其他來源例如美國或非洲等地採購來解決此一短期影響，他們認為，不致於會有長期衝擊。
方振仁分析今年油價，由於全球原油生產供過於求，產能過剩量約300萬桶，預期今年國際油價每桶應該是在55美元至65美元之間，但美伊戰爭開打，短期油價可能衝上100美元。
