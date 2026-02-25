快訊

拖車不到10公里喊10萬天價！交通部出手 法令最快年底上路

生前心願曝光！吳中純淋巴癌住院不到1個月離世 獨生女悲痛：好不想放棄

「財產申報資金有異常」檢察官涉不當放貸 再遭爆疑有不當男女關係

聯電高階主管改組 王石升執行長、徐明志入董事會

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
新任聯電執行長王石。公司／提供
新任聯電執行長王石。公司／提供

晶圓代工廠聯電（2303）25日公告高階主管人事異動，董事會決議通過共同總經理王石升任執行長；執行副總經理徐明志獲任命為總經理暨營運長，並成為董事會成員。另方面，現任共同總經理簡山傑已獲選為聯電集團轉投資公司欣興電子董事長

聯電表示，此次調整為落實公司高階經理人接班規劃，並確保公司持續具備競爭力。聯電於2017年任命簡山傑與王石為共同總經理，兩人帶領公司進行策略轉型，專注於高成長市場的特殊製程技術。在他們的領導下，聯電的獲利能力大幅提升，並成為客戶信賴的晶圓代工夥伴，公司市值在其任內成長約五倍。

聯電董事長洪嘉聰表示：「為了因應快速變化的產業環境與市場機會，聯電持續調整組織架構。這項調整旨在進一步強化執行力、提升決策效率，同時維持策略的延續性。」

洪董事長進一步補充：「我要對簡總經理多年來的領導表達最深的感謝，協助聯電度過許多重大機會與挑戰。」

聯電指出，新任徐明志總經理暨營運長自2003年加入聯電美國子公司，目前是公司高階管理團隊的核心成員，負責規劃聯電全球多元據點的營運，並統籌企業行銷、客戶工程及業務策略。

新任聯電總經理暨營運長徐明志。公司／提供
新任聯電總經理暨營運長徐明志。公司／提供

聯電 董事長 總經理

延伸閱讀

拍板董座人事案！欣興董座曾子章退休 由聯電簡山傑出任

大象要醒了 外資連五買、合計買超鴻海逾10萬張

0056規模衝破5000億！揭密「攻守兼備」底氣：左手聯電發哥、右手金控雙雄

聯電1月合併營收月增8% 寫同期最佳

相關新聞

【重磅快評】接受新核能只是話術 實情是非核家園破產

行政院長卓榮泰昨赴立法院施政報告，再度重申「全面接觸各式先進核能進度」，讓產業及國人安心，確保能源充足且穩定供應。賴政府...

中油估國際油價55～65美元 美伊若開戰短期上看3位數

美伊衝突持續升溫，國際油價已經來到70美元，中油董事長方振仁表示，據外媒報導一旦開戰，短期內油價可能飆上100美元，不過...

聯電高階主管改組 王石升執行長、徐明志入董事會

晶圓代工廠聯電（2303）25日公告高階主管人事異動，董事會決議通過共同總經理王石升任執行長；執行副總經理徐明志獲任命為...

節慶效應助攻 1月失業率3.29%續寫26年同期新低

國內勞動市場持續穩健。主計總處25日公布1月人力資源調查，戶籍人口失業率降至3.29%，較上月微降0.01個百分點，續寫...

挺過關稅挑戰！中龍鋼鐵新春團拜：深冬已過，把握景氣回溫契機衝刺

中龍鋼鐵公司昨舉行新春開泰祈福典禮，擔任主典官的總經理梁乃文致詞時表示，隨美國對台對等關稅落實已逐步化解，今年首季鋼價接...

智慧局產業專利分析與布局競賽 總獎金30萬廣邀人才挑戰企業實務議題

為強化我國專利分析與產業布局實務能量，經濟部智慧財產局主辦的「2026年產業專利分析與布局競賽」自25日起正式開放報名。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。