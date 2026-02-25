聯電高階主管改組 王石升執行長、徐明志入董事會

晶圓代工廠聯電（2303）25日公告高階主管人事異動，董事會決議通過共同總經理王石升任執行長；執行副總經理徐明志獲任命為總經理暨營運長，並成為董事會成員。另方面，現任共同總經理簡山傑已獲選為聯電集團轉投資公司欣興電子董事長。

聯電表示，此次調整為落實公司高階經理人接班規劃，並確保公司持續具備競爭力。聯電於2017年任命簡山傑與王石為共同總經理，兩人帶領公司進行策略轉型，專注於高成長市場的特殊製程技術。在他們的領導下，聯電的獲利能力大幅提升，並成為客戶信賴的晶圓代工夥伴，公司市值在其任內成長約五倍。

聯電董事長洪嘉聰表示：「為了因應快速變化的產業環境與市場機會，聯電持續調整組織架構。這項調整旨在進一步強化執行力、提升決策效率，同時維持策略的延續性。」

洪董事長進一步補充：「我要對簡總經理多年來的領導表達最深的感謝，協助聯電度過許多重大機會與挑戰。」