節慶效應助攻 1月失業率3.29%續寫26年同期新低

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
主計總處25日公布1月人力資源調查，戶籍人口失業率降至3.29%，較上月微降0.01個百分點，續寫26年來同期最低紀錄。失業示意圖／AI生成
國內勞動市場持續穩健。主計總處25日公布1月人力資源調查，戶籍人口失業率降至3.29%，較上月微降0.01個百分點，續寫26年來同期最低紀錄；經季節調整後的失業率則為3.36%，與上月持平。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲分析，1月勞動市場明顯受惠於農曆春節前的節慶效應，市場釋出大量臨時性工作機會，帶動就業人數增加、失業人數減少。儘管經季節調整後的失業率持平，但「四周失業率」呈現下降，反映出當前就業動能充足。

觀察失業者變動原因，譚文玲指出，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者，自去年下半年起便持續下滑；而對原有工作不滿意者也未見上升。主要原因在於近期國內景氣熱絡，廠商積極調薪留才，加上股市亮眼產生的財富效果，以及年終獎金發放優渥，帶動家庭可支配所得提升，均對勞動市場及整體經濟形成正面支撐。

本月統計的一大亮點為增編「常住人口」統計，以精確勾勒國內15歲以上人口的勞動力全貌。1月常住人口就業人數達1,216萬5,000人，月減1.1萬人，但失業率僅3.25%，月減0.01個百分點。

譚文玲解釋，常住人口涵蓋在台居住超過183天的非本國籍人士，包含移工、金融機構聘請的外籍白領及家屬，並扣除派駐海外的本國籍工作者。由於移工來台主因為務工，就業者比例極高，納入統計後，失業率會略低於傳統的戶籍人口統計。

根據統計數據，1月戶籍人口勞動力人數為1,204萬6,000人，月增3,000人，勞動力參與率升至59.61%；就業人數來到1,164萬9,000人，月增4,000人；失業人數則為39萬6,000人，月減2,000人。

至於2月是否會出現轉職潮波動，譚文玲表示，由於今年農曆春節時間較晚，2月的資料標準周仍落在年前，往年常見的「年後轉職潮」是否會如期在2月顯現，抑或遞延至3月才發酵，仍有待後續觀察。

