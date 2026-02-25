多位加國議員支持台加貿易合作架構協議 盼馬到成功

台加去年已談妥並草簽「貿易合作架構協議」，但仍在等待渥太華正式簽字。駐加拿大代表曾厚仁呼籲加拿大不要因顧慮中國而犧牲台灣，一些加拿大友台議員強調台灣在世界經濟的重要性，樂意推動該協議在馬年落實成功。

曾厚仁接受中央社訪問時表示，去年3月渥太華和台北的談判團隊已在「台加貿易合作架構協議」的每一頁上簽字，還準備好3個版本的文本：英文、法文和中文。「一切都就緒，隨時可以簽署。」

適逢加拿大重新與中國開啟緊密關係，又遲遲未簽署和台灣已談定的貿易協議，讓曾厚仁感到不安。他說：「不希望加拿大總理卡尼領導的政府為了維護與中國的關係而拖延簽署。不簽署協議不僅是犧牲台灣利益，也是傷害了加拿大利益。」

框架協議中確定的合作領域包括數位貿易、能源、淨零排放轉型和供應鏈韌性。

根據加拿大廣播公司（CBC）報導，卡尼強調他能同時處理好與台灣和中國的經貿關係。卡尼說：「我不害怕，我們與台灣有經貿關係，也正努力加強與中國的貿易關係。」

加拿大執政黨自由黨眾議員白恩斯（Parm Bains）對中央社表示，加拿大目前正積極走向貿易多元化方向，長期以來，加拿大和台灣的經貿關係就很緊密，如今拓展與中國的貿易關係，和台灣並沒有衝突，更不會因此切斷與台灣的往來。

白恩斯說：「台加貿易合作架構協議已經完成談判，目前全球事務部正在對一些細節進行審查處理，我相信很快會有好成果。」

他稱，台灣是加拿大在亞洲的第六大貿易夥伴，台灣半導體產業之強大舉世皆知，是加拿大非常需要仰仗的對象。「例如在我的選區卑詩省列治文市（Cityof Richmond）的Emtar Technologies半導體IC設計公司就和台灣有淵源，這種連結我們當然希望越來越多。」

自由黨眾議員張瑋麟（Wade Chang）也多次在自由黨團會議上強調加拿大與台灣建立經貿關係的實質利益。

他對中央社說，儘管在政治外交上渥太華要顧及「一中政策」，但這不妨礙與台灣的經貿往來和人民互動。「既然總理卡尼的策略是『全球布局』，就不會放棄台灣，加拿大已經和許多國家都簽署貿易合作協議，相信台加之間的協議也會被推進。」

保守黨眾議員范博愛（Tako van Popta）對中央社表示，如果真的是因為中國因素而令卡尼政府遲遲不與台灣簽署貿易協議，那就真的不應該了。

「台灣是加拿大志同道合的夥伴，在產業上有很多互補合作的空間，落實貿易合作架構協議會對加台兩方都有利。」范博愛稱，他一定盡其所能幫忙推進這個重要的協議。