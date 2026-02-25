商周「碳競爭力100強」 信義房屋制度化減碳連三度受肯定

在永續競爭已成企業新常態的背景下，《商業周刊》「碳競爭力100強」所呈現的產業差異，成為衡量企業減碳成熟度的指標。2025年評比涵蓋582家上市公司，從碳排減少率、碳生產力成長率到減碳承諾與範疇三揭露，房仲業中，信義房屋因多年制度化減碳而連續三度獲得肯定，在同產業綜合排名表現第一，也是唯一上榜房仲品牌，反映消費者的選擇正逐步影響企業減碳的深度與節奏。

聯合國與行政院消保會皆指出，不永續的生產與消費模式正加劇環境與社會不平衡，唯有改變生產效率與消費模式，才能邁向永續。隨著台灣2024年碳費制度正式上路，企業營運進入「碳有價」時代，選擇真正落實永續的企業，就是在為低碳永續未來投下一票。

《商業周刊》指出，台灣企業已正式進入制度成熟期，永續競爭從「有沒有做」走向「做得深不深、快不快」。2025年僅4％的企業連續站上百強名單，制度化能力與減碳成果的差距正在快速拉大。

信義房屋的永續行動已直接體現在消費者的服務體驗中。線上賞屋、3D裝潢模擬、AI配案等房產科技，讓看屋更便捷，也減少移動的交通碳排與紙資源的耗用；門市則透過節能設備、轉供綠電與控溫管理，在每一次服務中持續降低環境足跡，形成「看不見但持續運作」的日常減碳。

此外，信義房屋依循全球減碳框架「科學基礎減量目標倡議SBTi」的1.5℃減碳路徑目標設定，定期進行ISO溫室氣體盤查和碳足跡查證，逐年追蹤量化成果。依據2025年完成查證的數據，用電碳排放量較基準年（2017年）下降29%；且2015年起計算每筆仲介服務碳足跡並取得環境部碳標籤，碳足跡221.00 kgCO2e較2015年降低60.5%；結合數位轉型，2022年推動交易流程電子化，使每筆服務用紙量較基準年（2017年）減少96.5%。

信義房屋指出，房仲服務牽涉大量移動、資訊交換與實體據點，因此減碳不僅關乎環境，也直接影響服務品質。線上賞屋、電子化文件及多元化的房產科技服務，都能讓消費者體驗更順暢，也減少不必要排放。信義房屋強調，永續不應是額外的工作，而應成為服務流程的一部分，使每位消費者在日常選擇中，自然參與永續轉型。

營運之外，信義房屋也持續投入社區與自然環境的永續行動。包括長期推動「社區一家」計畫、於台東2公頃林地展開為期20年的森林復育計畫進行生態調查，以及響應辜嚴倬雲植物保種中心認養並復育瀕危植物等，讓永續行動從個人難以完成的任務，轉化為企業與消費者共同推動的集體力量。

在永續競爭加速的市場中，企業減碳的實力正在成為新的消費指標。信義房屋以多年累積的制度化減碳，以及落實在服務流程中的調整，讓永續從後端管理走入消費者的日常體驗。當企業能把永續做深做穩，消費者的選擇也更能真實推動社會朝向低碳前進。