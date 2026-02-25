新北拚經濟三箭齊發 侯友宜：以市民為本 提升永續競爭力

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

新北市政府25日召開市政會議，經發局以「2026馬力全開．百業齊發」進行專題報告。新北市長侯友宜表示，新北身為產業重鎮，必須扮演帶動臺灣經濟向前的火車頭角色，從庶民經濟的「溫度」、產業轉型的「速度」到國際招商的「高度」三者並進，強化產業動能，促進新北經濟繁榮發展。

侯友宜表示，為落實庶民經濟，自上任以來已完成15座市場改造及啟動10座市場改建，預計投入70億元，在2030年前完成30座市場改造與改建，全面提升衛生安全與購物環境。今（115）年金山中繼市場將於3月開幕，汐止中正市場、新莊興化市場也預計於年底前完工，期盼讓傳統市場成功轉型。

侯友宜說，近年面對美國關稅政策、AI浪潮衝擊與淨零（Net Zero）轉型挑戰，市府整合跨局處資源，提升產業轉型升級的效率，並且強化國際接軌的競爭力。新北建立全台首創的「Net Zero碳健檢中心」，提供企業碳健檢諮詢，協助降低轉型衝擊，同時推動「新北產業AI化輔導計畫」，輔導企業導入智慧製造與營運模式，提升整體競爭力。

此外，新北「招商一條龍」累計投資金額已逾7,250億元，創造超過11.3萬個就業機會，同時透過國際參展補助與海外拓銷計畫，協助企業開拓多元市場。侯友宜說，未來將持續結合各局處資源，加速中小企業轉型與發展，讓新北在全球競爭環境中站穩腳步，使市民安居樂業，實現城市永續成長。

傳統市場 新北 侯友宜

