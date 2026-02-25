勞保2025年短絀707億元為第九年刷新高 老年年金平均月領1.9萬元

勞保2025年老年年金統計出爐，整年度勞保保費、給付相抵，短絀707.26億元，相較於2024年全年短絀660億元，入不敷出連續九年再寫新高。另計201.5萬名退休者請領勞保老年年金，平均請領年齡61.51歲，平均給付金額1萬9,312元，比前年少了32元。

勞動部勞工保險局最新統計，2025年12月勞保給付212萬2,330件，金額513億餘元；就保給付19萬4,356件，金額22億餘元；災保給付2萬1,659件，金額11億餘元，職災預防及其他勞動保障補助或津貼金額1億餘元；勞退核發1萬5,417件，金額61億餘元。

根據勞保局資料，勞保收入與給付相抵入不敷出，2025年全年度短絀707.26億元。事實上，勞保自2017年開始出現收支失衡，當年度短絀272.1億元，直至2025年，已連續九年當年度收支失衡。

統計自2018年至2025年，每年依序短差250億元、223億元、482億元、284億元、382億元、441億元、660億元、707億元，全年短絀金額逐年擴大。

依照勞保局報告指出，2026年保費收入預估為5,299億餘元、給付達6,314億餘元，在未計入政府撥補及收益等收入後，收不抵支達1,015億餘元，短絀首破千億元。

勞動部為減緩勞保基金財務壓力，政府自2020度起逐年撥補勞保基金，至2026年這七年間，撥補勞保基金預計將高達5,170億元。

另據勞保局統計，2025年請領勞保老年年金者為201.5萬人，平均請領年齡為61.51歲。整體平均投保年資為30.08年，平均投保薪資3萬8,119元。

給付方面，2025年老年年金平均給付金額為1萬9,312元，相較於2024年老年年金平均給付為1萬9,344元，去年平均比前年減少32元。

以給付金額分類，約20萬人每月只領到1萬元以下的勞保老年年金，88萬人月領1萬〜2萬元之間，78.6萬人月領2萬〜3萬元，14.2萬人月領3萬〜4萬元，月領超過4萬元者有8,348人。月領低於2萬元者約108萬人，占整體請領人數53.55%，顯示逾半退休勞工年金落在2萬元以下。