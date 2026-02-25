快訊

韓國瑜關心賴總統攝護腺 莊瑞雄稱「很有哏」：朝野適度降溫不是壞事

蔣萬安拍板！北市家有12歲以下小孩 爸媽「日減1小時工時」工資市府補

中年也來得及！哈佛30年研究曝「天選之人」菜單 原來長壽的人都這樣吃

聽新聞
0:00 / 0:00

挺過關稅挑戰！中龍鋼鐵新春團拜：深冬已過，把握景氣回溫契機衝刺

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中龍鋼鐵公司昨舉行新春開泰祈福典禮，由總經理梁乃文（中）擔任主典官。圖／中龍鋼鐵提供
中龍鋼鐵公司昨舉行新春開泰祈福典禮，由總經理梁乃文（中）擔任主典官。圖／中龍鋼鐵提供

中龍鋼鐵公司昨舉行新春開泰祈福典禮，擔任主典官的總經理梁乃文致詞時表示，隨美國對台對等關稅落實已逐步化解，今年首季鋼價接連調漲，「深冬已過，景氣回溫」，中龍已做好充足準備，將全力把握景氣回溫契機，迎接新一輪成長。

梁乃文率領生產部門副總經理洪正雄、中龍企業工會理事長趙敏志及各單位主管同仁焚香祝禱，祈求年營運昌隆、平安順遂。

梁乃文說，過去一段時間的外在挑戰已隨美國對台對等關稅的落實而逐步化解。這項利多將帶動下游傳統產業製造業回穩，市場動能轉趨積極。反映在市場面上，今年1、2月鋼價已接連調漲，顯示鋼市正朝向正向、健康的軌道發展。他強調，「深冬已過，景氣回溫」，中龍已做好準備迎接新一輪的成長。

梁乃文表示，中龍將全力把握景氣回溫契機，勉勵團隊面對景氣春天的到來，精進「設備操作」與「降本思維」，有效降低單位生產成本，提升公司的市場競爭力。 他重申「安全」的核心價值，要求所有同仁必須「安全入心」，在現場作業時落實安全工作程序（SJP）並提高專注度，建立互助提醒的安全文化。

中龍企業工會理事長趙敏志致詞時表示，工會是公司最堅強的後盾，在景氣轉機時刻，勞資緊密配合至關重要。他期許新的一年，公司能在穩健營運中持續精進員工福利，也祝中龍「好運加馬」、「神馬都好」，公司能賺錢，同仁有產銷。

中龍鋼鐵公司昨舉行新春開泰祈福典禮，由總經理梁乃文（中）擔任主典官。圖／中龍鋼鐵提供
中龍鋼鐵公司昨舉行新春開泰祈福典禮，由總經理梁乃文（中）擔任主典官。圖／中龍鋼鐵提供

景氣 市場

延伸閱讀

專家：川普新關稅恐有法律疑慮 擬用301條款祭新稅

美國關稅變動恐影響中小企業？侯友宜：用AI協助轉型、帶至海外招商

232條款警報！川普傳鎖定六產業 課徵新的國安關稅

美企打退稅官司 愈演愈烈

相關新聞

【重磅快評】接受新核能只是話術 實情是非核家園破產

行政院長卓榮泰昨赴立法院施政報告，再度重申「全面接觸各式先進核能進度」，讓產業及國人安心，確保能源充足且穩定供應。賴政府...

挺過關稅挑戰！中龍鋼鐵新春團拜：深冬已過，把握景氣回溫契機衝刺

中龍鋼鐵公司昨舉行新春開泰祈福典禮，擔任主典官的總經理梁乃文致詞時表示，隨美國對台對等關稅落實已逐步化解，今年首季鋼價接...

智慧局產業專利分析與布局競賽 總獎金30萬廣邀人才挑戰企業實務議題

為強化我國專利分析與產業布局實務能量，經濟部智慧財產局主辦的「2026年產業專利分析與布局競賽」自25日起正式開放報名。...

勞退基金大賺！高階主管參加自提 3年分紅可買特斯拉

「今年又可分紅60萬，去年分50萬，前年40萬元，等於可以買一輛特斯拉了！」公司高階主管老許，看到新聞報導勞動部公布去年勞退新制基金賺大錢，一邊喜孜孜地跟同事分享，一邊以此自己的親身經驗提醒同事：「薪水多寡不重要，一定要參加自提」。

勞部訂防制強迫勞動指引

因應巨大勞權事件，勞動部昨（24）日發布「企業防制強迫勞動參考指引」，列出11項強迫勞動指標，包含濫用弱勢處境、人身暴力...

卓揆：13項戰略產業重點發展 半導體、AI等入列

立法院新會期開議，行政院長卓榮泰昨（24）日表示，政府將發展13項戰略產業。其中，除過去重點發展的五大信賴產業、AI新十...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。