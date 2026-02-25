挺過關稅挑戰！中龍鋼鐵新春團拜：深冬已過，把握景氣回溫契機衝刺

中龍鋼鐵公司昨舉行新春開泰祈福典禮，擔任主典官的總經理梁乃文致詞時表示，隨美國對台對等關稅落實已逐步化解，今年首季鋼價接連調漲，「深冬已過，景氣回溫」，中龍已做好充足準備，將全力把握景氣回溫契機，迎接新一輪成長。

梁乃文率領生產部門副總經理洪正雄、中龍企業工會理事長趙敏志及各單位主管同仁焚香祝禱，祈求馬年營運昌隆、平安順遂。

梁乃文說，過去一段時間的外在挑戰已隨美國對台對等關稅的落實而逐步化解。這項利多將帶動下游傳統產業製造業回穩，市場動能轉趨積極。反映在市場面上，今年1、2月鋼價已接連調漲，顯示鋼市正朝向正向、健康的軌道發展。他強調，「深冬已過，景氣回溫」，中龍已做好準備迎接新一輪的成長。

梁乃文表示，中龍將全力把握景氣回溫契機，勉勵團隊面對景氣春天的到來，精進「設備操作」與「降本思維」，有效降低單位生產成本，提升公司的市場競爭力。 他重申「安全」的核心價值，要求所有同仁必須「安全入心」，在現場作業時落實安全工作程序（SJP）並提高專注度，建立互助提醒的安全文化。