【重磅快評】接受新核能只是話術 實情是非核家園破產

行政院長卓榮泰昨赴立法院施政報告，再度重申「全面接觸各式先進核能進度」，讓產業及國人安心，確保能源充足且穩定供應。賴政府乃至於民進黨支持者，顯然企圖以「接受新核能」作為「非核家園」轉彎的藉口，但其實追根究柢，所謂「接受新核能」只是假議題，無論從任何角度看，現在賴政府的政策，就是自證「非核家園」的破產。

去年五月核三廠二號機停機除役後，台灣正式進入「非核家園」時代。這也讓民進黨自蔡英文政府時代的「非核家園」主張成為現實。不過除了反核人士肯定此一結果，「非核家園」帶來卻是供電不穩、電費飆漲，乃至於基載、能源儲備不足等問題，國人和產業界疑懼越來越深，非核家園破產與否，只是時間問題。

而賴政府所謂的「新核能」，其內涵主要有二：一是仍處於研究階段的核融合發電，二是已經接近完成的小型模組化核電廠(SMR)。前者進入商轉仍遙遙無期，後者距離商轉則只欠缺臨門一腳。但所謂的SMR，仍是傳統以核分裂方式發電，基本原理，與過去核電廠並無二致，只有迭代問題，而無新舊核能之別。

況且根據卓榮泰所言，賴政府的核能政策，也不僅止於新建核電廠，還有原有核電廠重啟。卓榮泰昨天在立法院就明白表示，台電「已與核三廠原設計廠簽訂MOU」，提供台電安全檢查及未來相關技術服務。換言之，核二核三重起已經不再是紙上談兵，而是真正進入了實證階段。就算SMR是「新核能」，核二、核三廠算是哪門子的「新核能」？

所以問題的核心很清楚：民進黨躁進的「非核家園」，已經被證明不切實際，且已造成實質傷害。而不只是台灣，放眼全球，「核能復興」已是既定趨勢，原因無他，就是在「低碳減汙」、「穩定供電」和「供電成本」三重考量下，核能幾乎是所有國家的最佳解。賴政府若無法正視這個問題，就只能帶領台灣走向下一波能源危機。

民進黨重新擁抱核能，從國家發展角度來看，當然不是壞事；但是如此明顯的政策大轉彎以及昨非今是，賴政府乃至民進黨都還妄圖以「新核能」的話數，掩蓋自己政策轉彎的事實，就很難讓人苟同了。如果無法面對自己過去的錯誤，如何能讓民眾信任賴政府的未來？