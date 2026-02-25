卓揆：13項戰略產業重點發展 半導體、AI等入列

立法院新會期開議，行政院長卓榮泰昨（24）日表示，政府將發展13項戰略產業。其中，除過去重點發展的五大信賴產業、AI新十大建設外，也納入關鍵礦物、生技醫療、亞資中心、基礎公建及都更等，涵蓋外銷及內需雙引擎。

卓榮泰昨日赴立法院會施政報告，點名13項戰略產業。第一，半導體產業，將根留台灣、布局全球、維持領先；第二，人工智慧，以「AI新十大建設」為核心，建構全民智慧生活圈；第三，矽光子、量子等關鍵技術，強化台灣供應鏈的自主性與韌性。

第四為AI機器人，以台南柳營園區作為核心基地，結合沙崙研究中心與六甲創新與應用研發中心，展開各項高科技產業聯繫與研發工作；第五是軍工產業，發展軍用無人機與AI機器人，打造非紅供應鏈。

第六是安控產業，將在可信賴基礎上接軌國際，加速產業智慧化發展；第七是次世代通訊產業，建構衛星地面設備、6G模擬網、測試驗證平台等，加速通訊產品商用化進程；第八是關鍵礦物，透過台美簽署的《矽盛世宣言》，強化採礦、提煉、探索礦源等領域合作。

第九是生技醫療，整合自主技術與數據資源，驅動產業創新的健康數據服務；第十是亞洲資產管理中心，將高雄專區經驗複製到其他縣市，提升資產管理服務。

第11是基礎公共建設及都市更新，增加民間參與國家建設誘因，增加導入以住戶為主體的「自主都更」，全面加速台灣基礎設施升級；第12是文創產業，要打造「百大文化基地」；第13為兆元觀光產業，將發展會展經濟、國際會議經濟、演唱會經濟及國際體育賽事經濟。

此外在法案方面，卓榮泰表示，行政團隊將積極與社會溝通達成共識，將修訂十項法案：都更建築容積獎勵辦法、危老建築容積獎勵辦法、外國技術人力工作資格及許可管理辦法、產業創新條例、電業法、再生能源憑證實施辦法等。

卓榮泰表示，政府將以13項戰略產業，作為國家未來發展重點。政府重視並續推「中小微企業多元振興發展計畫」，2026年將投入109億元。